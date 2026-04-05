Сирський доручив збільшити забезпечення військових на Донеччині





Про це Сирський повідомив після робочої поїздки до військ, які працюють на передовій, пише



"На Олександрівському напрямку ворог атакує в районах населених пунктів Тернове, Олександроград, Іванівка, Зелений Гай, Андріївка-Клевцове, Січневе та в бік Соснівки, Вербового, Злагоди. Протягом минулого тижня на напрямку зафіксовано загалом 64 атаки ворога.



Російські війська не відмовляються від подальшого проведення наступальних дій, здійснюють перегрупування наявних сил та засобів. Мета загарбників, попри значні втрати в особовому складі та військовій техніці, – захопити більше української території та створити "буферну зону" на Дніпропетровщині...



... Працював також і на Покровському напрямку. Під час виїзду в 7-й корпус швидкого реагування ДШВ заслухав доповідь командира корпусу бригадного генерала Євгена Ласійчука та командирів військових частин щодо поточної обстановки і проблемних питань.



Одразу віддав розпорядження щодо додаткового забезпечення боєприпасами та іншими матеріально-технічними засобами для посилення вогневої потужності наших частин на Донеччині", - йдеться в повідомленні.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський віддав розпорядження щодо додаткового забезпечення боєприпасами та іншими матеріально-технічними засобами для посилення вогневої потужності наших частин на Донеччині.

