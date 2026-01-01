Переговори про мир на паузі: в ОП назвали головну причину





Про це заявив радник Офісу президента України Михайло Подоляк, повідомляє



Чому переговори на паузі



За словами радника ОП, ситуація на міжнародній арені безпосередньо впливає на дипломатичний процес в Україні. Поки триває активна фаза війни на Близькому Сході, політична частина перемовин не зрушить з місця.



"Політико-військова частина переговорів стоїть на паузі, а гуманітарна частина продовжує працювати. Президент та Буданов анонсували можливості продовження обмінів полоненими, і, відповідно, ця частина роботи триває", - зазначив Подоляк.



Зміна ставлення до РФ та України



Подоляк наголосив, що підтримка Ірану з боку Росії призвела до незворотних змін у сприйнятті Москви країнами Близького Сходу. Ставлення до агресора еволюціонувало від нейтрального до відверто негативного.



Водночас суб’єктність України на міжнародній арені суттєво зросла, що створює новий контекст для майбутніх дипломатичних зусиль.



Дипломатичні зусилля щодо завершення війни



Нагадаємо, нещодавно президент України Володимир Зеленський доручив переговорникам порушити у Женеві питання про його особисту зустріч з главою Кремля Володимиром Путіним для обговорення територіальних питань.



Водночас глава держави рішуче відкинув можливість будь-яких територіальних поступок, зокрема обміну окупованого Донбасу на прикордонні райони.



Раніше у Росії заявляли, що тристоронні переговори нібито "на паузі" через зайнятість американської сторони. У відповідь на це Володимир Зеленський запросив делегацію США до Києва для проведення консультацій на рівні технічних груп.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Політичні переговори щодо завершення війни в Україні наразі призупинені через ескалацію конфлікту на Близькому Сході. Водночас робота над обміном полоненими продовжується у штатному режимі.Про це заявив радник Офісу президента України, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його заяву у телеефірі.За словами радника ОП, ситуація на міжнародній арені безпосередньо впливає на дипломатичний процес в Україні. Поки триває активна фаза війни на Близькому Сході, політична частина перемовин не зрушить з місця."Політико-військова частина переговорів стоїть на паузі, а гуманітарна частина продовжує працювати. Президент таанонсували можливості продовження обмінів полоненими, і, відповідно, ця частина роботи триває", - зазначив Подоляк.Подоляк наголосив, що підтримка Ірану з боку Росії призвела до незворотних змін у сприйнятті Москви країнами Близького Сходу. Ставлення до агресора еволюціонувало від нейтрального до відверто негативного.Водночас суб’єктність України на міжнародній арені суттєво зросла, що створює новий контекст для майбутніх дипломатичних зусиль.Нагадаємо, нещодавно президент України Володимир Зеленський доручив переговорникам порушити у Женеві питання про його особисту зустріч з главою Кремля Володимиром Путіним для обговорення територіальних питань.Водночас глава держави рішуче відкинув можливість будь-яких територіальних поступок, зокрема обміну окупованого Донбасу на прикордонні райони.Раніше у Росії заявляли, що тристоронні переговори нібито "на паузі" через зайнятість американської сторони. У відповідь на це Володимир Зеленський запросив делегацію США до Києва для проведення консультацій на рівні технічних груп.

