Народилася з вагою 870 грамів: історія дівчинки з Волині
05 квітня, 17:03
Оксанка Гаврилюк народилася передчасно на 28 тижні вагітності з вагою 870 грамів. Після народження дівчинка провела 30 днів у відділенні інтенсивної терапії новонароджених.
Історію дитини розповіли у Волинському обласному медичному об'єднанні захисту материнства та дитинства, пише Суспільне.
Через важку прееклампсію у матері лікарі провели ургентний кесарів розтин. Зі слів завідувачки реанімації новонароджених Тетяни Загребельної, на 33 добу життя Оксану з вагою 1 кілограм 200 грамів перевели до відділення постінтенсивної терапії.
"На сьогодні Оксані 2 роки і один місяць, скорегований вік 1 рік і 10 місяців. Активна, класна дитина, яка дарує радість і позитивні емоції своїм батькам", — каже Тетяна Загребельна.
Мама дівчинки Марія Гаврилюк розповіла, що за 11 років подружнього життя, поки вони з чоловіком чекали на народження власної дитини, вони взяли на виховання дітей.
"Ми з чоловіком завжди мріяли про велику родину, але вагітність не наставала. Тому вирішили взяти діток, народжених серцем", — каже жінка.
Зараз у родині виховують шестеро прийомних дітей та одну біологічну доньку Оксану. Нині дівчинці 2 роки і 1 місяць. За словами лікарів, вона активна, жвава та розвивається відповідно до віку.
