Народилася з вагою 870 грамів: історія дівчинки з Волині

Оксанка Гаврилюк народилася передчасно на 28 тижні вагітності з вагою 870 грамів. Після народження дівчинка провела 30 днів у відділенні інтенсивної терапії новонароджених.



Історію дитини розповіли у Волинському обласному медичному об'єднанні захисту материнства та дитинства, пише



Через важку прееклампсію у матері лікарі провели ургентний кесарів розтин. Зі слів завідувачки реанімації новонароджених Тетяни Загребельної, на 33 добу життя Оксану з вагою 1 кілограм 200 грамів перевели до відділення постінтенсивної терапії.



"На сьогодні Оксані 2 роки і один місяць, скорегований вік 1 рік і 10 місяців. Активна, класна дитина, яка дарує радість і позитивні емоції своїм батькам", — каже Тетяна Загребельна.



Мама дівчинки Марія Гаврилюк розповіла, що за 11 років подружнього життя, поки вони з чоловіком чекали на народження власної дитини, вони взяли на виховання дітей.



"Ми з чоловіком завжди мріяли про велику родину, але вагітність не наставала. Тому вирішили взяти діток, народжених серцем", — каже жінка.

Зараз у родині виховують шестеро прийомних дітей та одну біологічну доньку Оксану. Нині дівчинці 2 роки і 1 місяць. За словами лікарів, вона активна, жвава та розвивається відповідно до віку.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію