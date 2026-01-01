Якою буде погода у Луцьку та на Волині 6 квітня





Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.



Прогноз погоди на 6 квітня



Луцьк



Хмарно з проясненнями. Дощ. Вітер північно-західний, 7-12 м/с., вранці та день пориви 17-22 м/с. Температура вночі 7-9° тепла, вдень 10-12° тепла.



Область



Хмарно з проясненнями. Дощ. Видимість 2-4 км. Вітер північно-західний, 7-12 м/с., вранці та день пориви 17-22 м/с. Температура вночі 5-10° тепла, вдень 8-13° тепла.

