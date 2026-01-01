З бюджету Луцької громади виділили 10 млн грн для реставрації Будинку офіцерів: Вахович розповіла на що підуть гроші





Відповідне рішення депутати Луцької міськради ухвалили 30 березня під час пленарного засідання 90-ї сесії міськради.



Кошти з міського бюджету спрямують на планові роботи 2026 року, передусім на покрівлю даху, розповіла у коментарі Ірина Вахович.



Згодом планують укріпити фундамент будівлі позаду, а також відновити фасад будинку.



До слова, роботи у проєкті стартували ще торік. Наразі на території колишнього Будинку офіцерів:



розчистили територію;



розпочали перекриття даху;



демонтували одну зі зруйнованих частин будівлі.



Це дорогий проєкт, тому терміни його реалізації залежать від наявності фінансування, каже Ірина Вахович.



Нагадаємо, будівлю колишнього Будинку офіцерів на вулиці Винниченка, 8 планують реставрувати під сучасний простір Музей науки. Будівля є одним із корпусів університету. Крім цього, вона має статус пам’ятки архітектури місцевого значення.



Загальна вартість робіт на 3 роки — 128 млн грн. Основні витрати заплановані на 2026 і 2027 роки. Оскільки проєкт дорогий, університет продовжує пошук джерел фінансування, додає Вахович.



Зокрема, планують використати кошти державного бюджету, власні кошти університету, розглядають ймовірність отримання кредиту та надходжень від інвесторів.



Тендер на виконання робіт виграло львівське ТзОВ «Вельт Капітал». Договір підписали 3 січня 2025 року.



«Реалізація проєкту має перетворити занедбану будівлю на відреставрований об’єкт, де будуть популяризувати науку й інтерес до навчання», — резюмувала ректорка.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 10 мільйонів гривень субвенції виділили Луцькому національному технічному університету на реставрацію колишнього Будинку офіцерів під Музей науки.Відповідне рішення депутати Луцької міськради ухвалили 30 березня під час пленарного засідання 90-ї сесії міськради.Кошти з міського бюджету спрямують на планові роботи 2026 року, передусім на покрівлю даху, розповіла у коментарі misto.media ректорка ЛНТУЗгодом планують укріпити фундамент будівлі позаду, а також відновити фасад будинку.До слова, роботи у проєкті стартували ще торік. Наразі на території колишнього Будинку офіцерів:розчистили територію;розпочали перекриття даху;демонтували одну зі зруйнованих частин будівлі.Це дорогий проєкт, тому терміни його реалізації залежать від наявності фінансування, каже Ірина Вахович.Нагадаємо, будівлю колишнього Будинку офіцерів на вулиці Винниченка, 8 планують реставрувати під сучасний простір Музей науки. Будівля є одним із корпусів університету. Крім цього, вона має статус пам’ятки архітектури місцевого значення.Загальна вартість робіт на 3 роки — 128 млн грн. Основні витрати заплановані на 2026 і 2027 роки. Оскільки проєкт дорогий, університет продовжує пошук джерел фінансування, додає Вахович.Зокрема, планують використати кошти державного бюджету, власні кошти університету, розглядають ймовірність отримання кредиту та надходжень від інвесторів.Тендер на виконання робіт виграло львівське ТзОВ «Вельт Капітал». Договір підписали 3 січня 2025 року.«Реалізація проєкту має перетворити занедбану будівлю на відреставрований об’єкт, де будуть популяризувати науку й інтерес до навчання», — резюмувала ректорка.

