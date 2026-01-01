Покусала дитину: волинянина суд залишив без вівчарки
05 квітня, 22:12
Волинянин зостався без вівчарки, бо через його недбалість тварина травмувала дитину.
Про це йдеться у вироку Нововолинського міського суду, пишуть "Волинські новини".
Інцидент стався увечері 5 грудня 2025 року у Нововолинську. Андрій Т. допустив вільне пересування вівчарки без намордника і повідця на території поблизу будинку. Внаслідок цього пес покусав малолітню дитину, заподіявши садна та рану в ділянці плеча.
Дії кваліфікували за ч.3 ст. 154 КУпАП (порушення правил тримання собак, що спричинили шкоду здоров'ю людей).
На розгляд справи порушник не з'явився. Вина підтверджується поясненнями жителів і висновком спеціаліста Нововолинської лікарні.
Суд призначив Андрієві Т. штраф у розмірі 1700 гривень із конфіскацією тварини.
Про це йдеться у вироку Нововолинського міського суду, пишуть "Волинські новини".
Інцидент стався увечері 5 грудня 2025 року у Нововолинську. Андрій Т. допустив вільне пересування вівчарки без намордника і повідця на території поблизу будинку. Внаслідок цього пес покусав малолітню дитину, заподіявши садна та рану в ділянці плеча.
Дії кваліфікували за ч.3 ст. 154 КУпАП (порушення правил тримання собак, що спричинили шкоду здоров'ю людей).
На розгляд справи порушник не з'явився. Вина підтверджується поясненнями жителів і висновком спеціаліста Нововолинської лікарні.
Суд призначив Андрієві Т. штраф у розмірі 1700 гривень із конфіскацією тварини.
Вибір редактора
Останні новини
6 квітня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Ціни на пальне можуть злетіти до 120 грн за літр: прогноз економіста
05 квітня, 23:19
Покусала дитину: волинянина суд залишив без вівчарки
05 квітня, 22:12
З бюджету Луцької громади виділили 10 млн грн для реставрації Будинку офіцерів: Вахович розповіла на що підуть гроші
05 квітня, 21:15
На Волині вчительці-логопедині, яка принизила вдову військового, призначили 40 годин громадських робіт
05 квітня, 20:38