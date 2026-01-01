Покусала дитину: волинянина суд залишив без вівчарки





Про це йдеться у вироку Нововолинського міського суду, пишуть



Інцидент стався увечері 5 грудня 2025 року у Нововолинську. Андрій Т. допустив вільне пересування вівчарки без намордника і повідця на території поблизу будинку. Внаслідок цього пес покусав малолітню дитину, заподіявши садна та рану в ділянці плеча.



Дії кваліфікували за ч.3 ст. 154 КУпАП (порушення правил тримання собак, що спричинили шкоду здоров'ю людей).



На розгляд справи порушник не з'явився. Вина підтверджується поясненнями жителів і висновком спеціаліста Нововолинської лікарні.



Суд призначив Андрієві Т. штраф у розмірі 1700 гривень із конфіскацією тварини.



