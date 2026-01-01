На Волині вчительці-логопедині, яка принизила вдову військового, призначили 40 годин громадських робіт





Як інформували, логопединя Іванна Д. у Камінь-Каширському ліцеї №1 ім. Євгена Шабліовського під час конфлікту із батьком учениці застосовувала нецензурну лайку та непристойні висловлювання. Усе це відбулося при дітях.



Зауважимо, цьому передував інцидент між вчителем-логопедом та вчителькою молодших класів, що стався під час занять у другому класі. За словами очевидців, Іванна Д. казала образливі слова на адресу вчительки молодших класів та її чоловіка, який загинув на початку року на війні. Батьки учнів стали на захист останньої.



У суді жінка провину не визнала. Мовляв, вона перебувала на уроці з учнем, коли під час індивідуального заняття до кабінету увірвалися двоє чоловіків.



«Один кричав на неї, обзивав і матюкався, другий матюкався й завдав їй тілесних ушкоджень, ударивши у голову, в ділянку грудей, а також пошкодив ногу. Ці ушкодження виявлено під час її перебування в лікарні», – свідчила логопединя під час засідання в суді.



Проте Іванна Д. все ж підтвердила, що «висловлювалась діалектизмами» під час конфлікту, буцімто реагувала на матюки та побої від сторонніх осіб. Вважає свої дії необхідною обороною в цій ситуації.



Натомість постраждалий повідомив, що про суперечку за участю вчительки-логопедині та вчительки молодших класів йому розповіла донька.



«Вона та інші діти злякалися конфлікту, під час якого були матюки, деякі учні плакали, тому вона боїться йти в школу. При цьому ОСОБА_1 говорила жахливі речі про загиблого чоловіка ОСОБА_5, який був другом та кумом потерпілого», – йдеться у постанові.



Тож наступного дня волинянин і ще кілька батьків пішли до логопедині, аби вона перепросила у вчительки молодших класів.



Під час розмови, зі слів чоловіка, Іванна Д. вдарила його. Після того як учасники заспокоїлися, конфлікт перейшов у словесний, під час якого логопединя «поводилася неадекватно» – лаяла батьків, завуча, поліцейських та інших учителів. Усі присутні робили зауваження жінці, але вона не реагувала і продовжувала хуліганську поведінку в коридорі у присутності школярів.



Це підтвердила й мама іншого учня. Жінка розповіла, що коли один із батьків зробив логопедині зауваження, вона його вдарила, тож він її відштовхнув. «Далі вона брала стільці та ними розмахувала. Потім батьки викликали поліцію».



На жінку склали протокол за ст. 173 КУпАП (дрібне хуліганство). До слова, за фактом завдання удару батькові учениці стосовно вчительки було відкрито ще й кримінальне провадження.



Заслухавши пояснення Іванни Д., показання потерпілого та свідка, позицію представника та поліцейського, дослідивши інші докази, суддя повважав, що провину логопедині доведено повністю. Тож жінці за скандал та нецензурну лайку призначили 40 годин громадських робіт.

