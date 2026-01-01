Ціни на помідори в Україні продовжили стрімко зростати





Варто зазначити, що у 2025 році перші партії томатів українські тепличні господарства відвантажили в середньому на півтора тижні пізніше, ніж у нинішньому сезоні. Водночас збори продукції залишаються невеликими через несприятливі погодні умови.



Перші партії тепличних томатів комбінати наразі пропонують по 150–170 грн/кг ($3,43–3,88/кг), що в середньому на 66% дорожче, ніж на старті сезону минулого року. За прогнозами учасників ринку, справді великі партії помідорів тепличні господарства зможуть відвантажувати не раніше ніж через два тижні.



При цьому основну пропозицію на українському ринку як і раніше становлять імпортні овочі з Туреччини. За словами учасників ринку, турецькі томати пропонуються трохи дешевше, ніж продукція місцевих теплиць. Ціни на імпортні томати коливаються в межах 130–150 грн/кг ($2,97–3,43/кг) залежно від якості та обсягів партій.

Цього тижня на ринок України надійшли перші партії тепличних помідорів від місцевих комбінатів, однак це не зупинило подальше зростання цін у цьому сегменті, повідомляють аналітики проєкту EastFruit

