«Заміж за 11 тисяч доларів»: на Волині судили жінку за фіктивний шлюб і спробу вивезти чоловіка за кордон
У Володимирі суд виніс вирок жінці з інвалідністю, яка за 11 тисяч доларів організувала схему незаконного виїзду військовозобов’язаного до Польщі через фіктивний шлюб. Їй призначили 5 років ув’язнення, однак звільнили від відбування покарання з випробувальним терміном строком 3 роки, пише БУГ.

Як йдеться у матеріалах справи, на початку липня 2025-го року обвинувачена, діючи з корисливих мотивів, вирішила заробити на схемі виїзду чоловіків за кордон. Вона запропонувала військовозобов’язаному укласти фіктивний шлюб, що дало б йому підстави для відстрочки від мобілізації та можливість перетнути кордон як супровід особи з інвалідністю.

15-го липня 2025-го року у Камені-Каширському жінка озвучила чоловіку умови — 11 тисяч доларів за «послугу». Той погодився.

Вже 29-го липня вони подали заяву до ЦНАПу в Ковелі, а 1-го вересня офіційно зареєстрували шлюб. Після цього жінка координувала подальші дії — зокрема, у вересні повідомила чоловіку деталі виїзду та маршрут.

23-го вересня вони разом вирушили до пункту пропуску «Устилуг» нібито як подружжя, де чоловік супроводжує дружину з інвалідністю. Пара їхала рейсовим транспортом.

Паралельно обвинувачена організувала отримання обумовлених коштів — 11 тисяч доларів. Гроші мав забрати її знайомий, який не знав про злочинний план.

Втім, реалізувати задум не вдалося — жінку затримали правоохоронці поблизу пункту пропуску одразу після отримання грошей.

У суді вона повністю визнала свою вину, пояснивши, що пішла на злочин через складне матеріальне становище. Відомо, що вона має інвалідність І групи та самостійно виховує двох малолітніх дітей.

Суд врахував щире каяття, відсутність попередніх судимостей і складні життєві обставини. Відтак призначив 5 років позбавлення волі, але звільнив від відбування покарання з іспитовим строком на 3 роки.

Якщо протягом цього часу жінка не вчинить нового злочину та виконуватиме покладені обов’язки, вона уникне реального ув’язнення.

