У Володимирському районі шахраї від імені голови РДА Лобача збирають гроші на ЗСУ
Сьогодні, 20:38
На Волині зафіксовано випадки телефонного шахрайства: зловмисники видають себе за керівництво Володимирської районної державної адміністрації та виманюють гроші у підприємців нібито на потреби ЗСУ.
Про це повідомили на сторінці Володимирської РДА у Фейсбуці.
Зловмисники телефонують представникам місцевого бізнесу, представляючись особисто начальником районної військової адміністрації Юрієм Лобачем або співробітниками РДА. Під час розмови шахраї просять терміново перерахувати кошти на банківські рахунки, аргументуючи це допомогою Збройним Силам України.
У Володимирській РДА офіційно заявляють, що ні керівництво, ні працівники установи не здійснюють подібних дзвінків і не збирають кошти у такий спосіб.
«Подібні звернення є фейковими та мають на меті наживу на темі благодійності. Ніхто з представників адміністрації не звертається до підприємців із проханнями про прямі грошові перекази», – наголошують у відомстві.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили на сторінці Володимирської РДА у Фейсбуці.
Зловмисники телефонують представникам місцевого бізнесу, представляючись особисто начальником районної військової адміністрації Юрієм Лобачем або співробітниками РДА. Під час розмови шахраї просять терміново перерахувати кошти на банківські рахунки, аргументуючи це допомогою Збройним Силам України.
У Володимирській РДА офіційно заявляють, що ні керівництво, ні працівники установи не здійснюють подібних дзвінків і не збирають кошти у такий спосіб.
«Подібні звернення є фейковими та мають на меті наживу на темі благодійності. Ніхто з представників адміністрації не звертається до підприємців із проханнями про прямі грошові перекази», – наголошують у відомстві.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
У Володимирському районі шахраї від імені голови РДА Лобача збирають гроші на ЗСУ
Сьогодні, 20:38
Якою буде погода у Луцьку та на Волині 19 квітня
Сьогодні, 20:00
У Луцьку підняли ціну на копання могил: які тарифи
Сьогодні, 19:10
Лукашенко призиває на службу офіцерів запасу: як це пояснили
Сьогодні, 18:12