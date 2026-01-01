У Володимирському районі шахраї від імені голови РДА Лобача збирають гроші на ЗСУ

На Волині зафіксовано випадки телефонного шахрайства: зловмисники видають себе за керівництво Володимирської районної державної адміністрації та виманюють гроші у підприємців нібито на потреби ЗСУ.Про це повідомили на сторінці Володимирської РДА у Фейсбуці.Зловмисники телефонують представникам місцевого бізнесу, представляючись особисто начальником районної військової адміністраціїабо співробітниками РДА. Під час розмови шахраї просять терміново перерахувати кошти на банківські рахунки, аргументуючи це допомогою Збройним Силам України.У Володимирській РДА офіційно заявляють, що ні керівництво, ні працівники установи не здійснюють подібних дзвінків і не збирають кошти у такий спосіб.«Подібні звернення є фейковими та мають на меті наживу на темі благодійності. Ніхто з представників адміністрації не звертається до підприємців із проханнями про прямі грошові перекази», – наголошують у відомстві.