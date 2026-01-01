Якою буде погода у Луцьку та на Волині 19 квітня
Сьогодні, 20:00
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 19 квітня.
Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.
Прогноз погоди на 19 квітня
Мінлива хмарність. Без опадів. Вітер північно-східний, 3-8 м/с.
Температура по області вночі 0-5° тепла, на поверхні ґрунту заморозки 0-3°, вдень 11-16° тепла, в Луцьку вночі 2-4° тепла, на поверхні ґрунту заморозки 0-2°, вдень 12-14° тепла.
Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.
Прогноз погоди на 19 квітня
Мінлива хмарність. Без опадів. Вітер північно-східний, 3-8 м/с.
Температура по області вночі 0-5° тепла, на поверхні ґрунту заморозки 0-3°, вдень 11-16° тепла, в Луцьку вночі 2-4° тепла, на поверхні ґрунту заморозки 0-2°, вдень 12-14° тепла.
