У Луцьку платити за проїзд банківською картою стало дорожче. Пояснення
Сьогодні, 21:15
У Луцьку змінився розмір комісії при оплаті проїзду банківською карткою в міському електротранспорті.
Наразі вона становить близько 3% від суми платежу, повідомив у коментарі misto.media директор департаменту економіки Луцької міської ради Борис Смаль.
При вартості поїздки у тролейбусах — 12 грн, комісія становить 36 копійок.
У різних банках вона може коливатись, залежно від тарифів фінансової установи, наголосив посадовець.
Нагадаємо, з 17 квітня у Луцьку зросла вартість проїзду у тролейбусах. Попередній тариф становив 8 грн і діяв з 2023 року. Тоді комісія становила 25 копійок.
Рішення ухвалили у зв’язку з подорожчанням електроенергії, матеріалів на технічне обслуговування та оплати праці для водіїв.
Вибір редактора
Останні новини
У Луцьку платити за проїзд банківською картою стало дорожче. Пояснення
Сьогодні, 21:15
Якою буде погода у Луцьку та на Волині 19 квітня
Сьогодні, 20:00
У Луцьку підняли ціну на копання могил: які тарифи
Сьогодні, 19:10
Лукашенко призиває на службу офіцерів запасу: як це пояснили
Сьогодні, 18:12