У Луцьку платити за проїзд банківською картою стало дорожче. Пояснення





Наразі вона становить близько 3% від суми платежу, повідомив у коментарі Борис Смаль.



При вартості поїздки у тролейбусах — 12 грн, комісія становить 36 копійок.



У різних банках вона може коливатись, залежно від тарифів фінансової установи, наголосив посадовець.



Нагадаємо, з 17 квітня у Луцьку зросла вартість проїзду у тролейбусах. Попередній тариф становив 8 грн і діяв з 2023 року. Тоді комісія становила 25 копійок.



Рішення ухвалили у зв’язку з подорожчанням електроенергії, матеріалів на технічне обслуговування та оплати праці для водіїв.

У Луцьку змінився розмір комісії при оплаті проїзду банківською карткою в міському електротранспорті.Наразі вона становить близько 3% від суми платежу, повідомив у коментарі misto.media директор департаменту економіки Луцької міської ради

