У Луцьку платити за проїзд банківською картою стало дорожче. Пояснення

У Луцьку платити за проїзд банківською картою стало дорожче. Пояснення
У Луцьку змінився розмір комісії при оплаті проїзду банківською карткою в міському електротранспорті.

Наразі вона становить близько 3% від суми платежу, повідомив у коментарі misto.media директор департаменту економіки Луцької міської ради Борис Смаль.

При вартості поїздки у тролейбусах — 12 грн, комісія становить 36 копійок.

У різних банках вона може коливатись, залежно від тарифів фінансової установи, наголосив посадовець.

Нагадаємо, з 17 квітня у Луцьку зросла вартість проїзду у тролейбусах. Попередній тариф становив 8 грн і діяв з 2023 року. Тоді комісія становила 25 копійок.

Рішення ухвалили у зв’язку з подорожчанням електроенергії, матеріалів на технічне обслуговування та оплати праці для водіїв.

130м² за державний кошт: колишній заступник голови Волинської ОВА став власником квартири у Струмівці
Що задекларувала директорка Шацького нацпарку Христецька, яку вже кілька років судять за незаконне збагачення
Що у декларації Катерини Шкльоди, яка виконуватиме обов'язки Луцького міського голови
Усі новини на тему "Вибір редактора"
У Луцьку платити за проїзд банківською картою стало дорожче. Пояснення
Сьогодні, 21:15
У Володимирському районі шахраї від імені голови РДА Лобача збирають гроші на ЗСУ
Сьогодні, 20:38
Якою буде погода у Луцьку та на Волині 19 квітня
Сьогодні, 20:00
У Луцьку підняли ціну на копання могил: які тарифи
Сьогодні, 19:10
Лукашенко призиває на службу офіцерів запасу: як це пояснили
Сьогодні, 18:12
