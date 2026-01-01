Лукашенко призиває на службу офіцерів запасу: як це пояснили

Самопроголошений президент Білорусіпідписав указ про призов офіцерів запасу до Збройних сил і прикордонних служб.Про це повідомляє Белсат.Згідно з указом диктатора, призову підлягають чоловіки віком до 27 років з-поміж офіцерів запасу, які не пройшли строкову військову службу, службу в резерві збройних сил і не мають права на відстрочку від призову.Такі заходи "проводяться збройними силами РБ щорічно на плановій основі".Білоруська влада запевнила, що таким чином вона хоче "підвищити рівень укомплектованості первинних військових посад офіцерського складу і забезпечити підготовку мобілізаційного резерву".В указі немає деталей про те, яку саме кількість білоруських офіцерів запасу планується призвати.Варто зауважити, що в березні в Білорусі розпочався призов чоловіків віком від 18 до 27 років на строкову військову службу. Він триватиме до травня.Нагадаємо, 17 квітня, президент Українипісля доповіді головнокомандувача ЗСУзаявив про те, що Росія знову спробує втягнути Білорусь у війну проти України.За його словами, на білоруській території біля кордону з Україною вже облаштовують дороги та артилерійські позиції.Варто зауважити, що на початку повномасштабного вторгнення в Україну росіяни використовували білоруську територію для нанесення ударів по мирних українських містах.