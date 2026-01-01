У Ковелі розпочався сезон цвітіння сакури 2026





Про це інформують кореспонденти



Перші рожеві бутони вже почали розкриватися у центрі міста, де їх висадили вперше у 2018 році і набувають весняного, «японського» вигляду. Місцеві жителі та гості активно приходять до дерев, щоб зробити фото, влаштувати невеликі прогулянки та зберегти атмосферні кадри на фоні квітучих гілок.



Цвітіння сакури — короткочасне явище: зазвичай воно триває близько 7–14 днів, залежно від погоди. Тепло прискорює процес, а дощі чи вітер можуть скоротити його тривалість.



У Ковелі, як і в інших містах України, саме цей період щороку стає одним із найпопулярніших для весняних фотосесій та прогулянок серед рожевих дерев.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Ковелі стартував сезон цвітіння сакури 2026.Про це інформують кореспонденти Район.Ковель Перші рожеві бутони вже почали розкриватися у центрі міста, де їх висадили вперше у 2018 році і набувають весняного, «японського» вигляду. Місцеві жителі та гості активно приходять до дерев, щоб зробити фото, влаштувати невеликі прогулянки та зберегти атмосферні кадри на фоні квітучих гілок.Цвітіння сакури — короткочасне явище: зазвичай воно триває близько 7–14 днів, залежно від погоди. Тепло прискорює процес, а дощі чи вітер можуть скоротити його тривалість.У Ковелі, як і в інших містах України, саме цей період щороку стає одним із найпопулярніших для весняних фотосесій та прогулянок серед рожевих дерев.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію