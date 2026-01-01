У Ковелі розпочався сезон цвітіння сакури 2026
Сьогодні, 17:01
У Ковелі стартував сезон цвітіння сакури 2026.
Про це інформують кореспонденти Район.Ковель.
Перші рожеві бутони вже почали розкриватися у центрі міста, де їх висадили вперше у 2018 році і набувають весняного, «японського» вигляду. Місцеві жителі та гості активно приходять до дерев, щоб зробити фото, влаштувати невеликі прогулянки та зберегти атмосферні кадри на фоні квітучих гілок.
Цвітіння сакури — короткочасне явище: зазвичай воно триває близько 7–14 днів, залежно від погоди. Тепло прискорює процес, а дощі чи вітер можуть скоротити його тривалість.
У Ковелі, як і в інших містах України, саме цей період щороку стає одним із найпопулярніших для весняних фотосесій та прогулянок серед рожевих дерев.
Про це інформують кореспонденти Район.Ковель.
Перші рожеві бутони вже почали розкриватися у центрі міста, де їх висадили вперше у 2018 році і набувають весняного, «японського» вигляду. Місцеві жителі та гості активно приходять до дерев, щоб зробити фото, влаштувати невеликі прогулянки та зберегти атмосферні кадри на фоні квітучих гілок.
Цвітіння сакури — короткочасне явище: зазвичай воно триває близько 7–14 днів, залежно від погоди. Тепло прискорює процес, а дощі чи вітер можуть скоротити його тривалість.
У Ковелі, як і в інших містах України, саме цей період щороку стає одним із найпопулярніших для весняних фотосесій та прогулянок серед рожевих дерев.
Вибір редактора
Останні новини
У Ковелі розпочався сезон цвітіння сакури 2026
Сьогодні, 17:01
На Волині легковик упав на швидкості у кювет, двоє загиблих
Сьогодні, 16:02
У Луцьку біля заправки на Львівській знайшли тіло людини
Сьогодні, 15:07
Затишок у кожній деталі: як підібрати сучасний домашній текстиль для спальні та вітальні
Сьогодні, 14:24