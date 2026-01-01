На Волині легковик упав на швидкості у кювет, двоє загиблих
Сьогодні, 16:02
У селі Згорани на Волині легковик у суботу вранці на швидкості злетів із дороги і перекинувся. Від отриманих травм на місці аварії загинули 28-річний водій та 33-річний пасажир машини.
Про це у Фейсбуці повідомила поліція Волинської області.
"Аварія сталася близько 7 години ранку у селі Згорани. Водій автомобіля Audi, 28-річний житель селища Шацьк, не вибрав безпечну швидкість руху, не врахував дорожньої обстановки та злетів у кювет. Керманич та пасажир транспортного засобу, 33-річний житель Шацька, від отриманих травм загинули на місці події", - йдеться у повідомленні.
Наразі вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту, що спричинило загибель кількох осіб.
