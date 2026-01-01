Православний календар свят в травні 2026 року: яка важлива подія чекає на українців наприкінці весни
Сьогодні, 05:17
У травні православна спільнота святкує чимало важливих свят, пише ТСН.
Основні церковні дати травня 2026
1 травня — святого пророка Єремії;
2 травня — святого Атанасія Великого, архієпископа Олександрійського;
3 травня — святого преподобного Теодосія Печерського;
4 травня — святої мучениці Пелагії;
5 травня — святої мучениці Ірини;
6 травня — святого Йова;
7 травня — святого мученика Акакія;
8 травня — святого апостола і євангелиста Івана Богослова; святого преподобного Арсенія Великого;
9 травня — перенесення мощей Миколая Чудотворця; святого пророка Ісаї; святого мученика Христофора;
10 травня — святого апостола Симона Зилота;
11 травня — святих рівноапостольних Кирила і Методія, учителів слов’ян;
12 травня — святих Епіфанія і Германа;
13 травня — святої мучениці Глікерії;
14 травня — святого мученика Ісидора;
15 травня — святого преподобного Пахомія Великого;
16 травня — святого преподобного Теодора Освященного, учня святого Пахомія;
17 травня — святого апостола Андроніка та інших;
18 травня — святих мучеників Теодота, Петра, Діонісія, Андрія та інших;
19 травня — святого священномученика Патрикія, єпископа Пруського;
20 травня — святого мученика Талатея;
21 травня — Вознесіння Господнє; святих рівноапостольних Костянтина і Олени;
22 травня — святого мученика Василіска;
23 травня — святого преподобного ісповідника Михаїла, єпископа; святої преподобної Євфросинії;
24 травня — святого преподобного Симеона Дивногорця; святого преподобного Микити Переяславського;
25 травня — Третє віднайдення голови святого пророка Івана Хрестителя;
26 травня — святого апостола Карпа, одного з 70-ти;
27 травня — святого священномучника Терапонта, єпископа;
28 травня — святого преподобного Микити, єпископа Халкедонського;
29 травня — святої преподобної мучениці Теодосії, діви;
30 травня — святого преподобного Ісаакія Далматського;
31 травня — Пресвятої Трійці (П’ятидесятниця, Зелені свята); святого преподобного Єрмія; святого мученика Єрмея.
Православний календар свят на травень 2026 року виступає для вірян своєрідним духовним дороговказом: він не лише допомагає заздалегідь спланувати участь у богослужіннях, а й відкриває можливість глибше осмислити сутність і значення кожного церковного свята.
Вибір редактора
Останні новини
Православний календар свят в травні 2026 року: яка важлива подія чекає на українців наприкінці весни
Сьогодні, 05:17
Магнітні бурі: прогноз на 19 квітня
Сьогодні, 01:30
19 квітня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
УЗ по-новому рахуватиме вартість квитків в люксових вагонах
18 квітня, 23:19