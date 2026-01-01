Православний календар свят в травні 2026 року: яка важлива подія чекає на українців наприкінці весни

У травні православна спільнота святкує чимало важливих свят, пише ТСН.

Основні церковні дати травня 2026

1 травня — святого пророка Єремії;

2 травня — святого Атанасія Великого, архієпископа Олександрійського;

3 травня — святого преподобного Теодосія Печерського;

4 травня — святої мучениці Пелагії;

5 травня — святої мучениці Ірини;

6 травня — святого Йова;

7 травня — святого мученика Акакія;

8 травня — святого апостола і євангелиста Івана Богослова; святого преподобного Арсенія Великого;

9 травня — перенесення мощей Миколая Чудотворця; святого пророка Ісаї; святого мученика Христофора;

10 травня — святого апостола Симона Зилота;

11 травня — святих рівноапостольних Кирила і Методія, учителів слов’ян;

12 травня — святих Епіфанія і Германа;

13 травня — святої мучениці Глікерії;

14 травня — святого мученика Ісидора;

15 травня — святого преподобного Пахомія Великого;

16 травня — святого преподобного Теодора Освященного, учня святого Пахомія;

17 травня — святого апостола Андроніка та інших;

18 травня — святих мучеників Теодота, Петра, Діонісія, Андрія та інших;

19 травня — святого священномученика Патрикія, єпископа Пруського;

20  травня — святого мученика Талатея;

21 травня — Вознесіння Господнє; святих рівноапостольних Костянтина і Олени;

22 травня — святого мученика Василіска;

23 травня — святого преподобного ісповідника Михаїла, єпископа; святої преподобної Євфросинії;

24 травня — святого преподобного Симеона Дивногорця; святого преподобного Микити Переяславського;

25 травня — Третє віднайдення голови святого пророка Івана Хрестителя;

26 травня — святого апостола Карпа, одного з 70-ти;

27 травня — святого священномучника Терапонта, єпископа;

28 травня — святого преподобного Микити, єпископа Халкедонського;

29 травня — святої преподобної мучениці Теодосії, діви;

30 травня — святого преподобного Ісаакія Далматського;

31 травня — Пресвятої Трійці (П’ятидесятниця, Зелені свята); святого преподобного Єрмія; святого мученика Єрмея.

Православний календар свят на травень 2026 року виступає для вірян своєрідним духовним дороговказом: він не лише допомагає заздалегідь спланувати участь у богослужіннях, а й відкриває можливість глибше осмислити сутність і значення кожного церковного свята.

