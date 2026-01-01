Православний календар свят в травні 2026 року: яка важлива подія чекає на українців наприкінці весни





Основні церковні дати травня 2026



1 травня — святого пророка Єремії;



2 травня — святого Атанасія Великого, архієпископа Олександрійського;



3 травня — святого преподобного Теодосія Печерського;



4 травня — святої мучениці Пелагії;



5 травня — святої мучениці Ірини;



6 травня — святого Йова;



7 травня — святого мученика Акакія;



8 травня — святого апостола і євангелиста Івана Богослова; святого преподобного Арсенія Великого;



9 травня — перенесення мощей Миколая Чудотворця; святого пророка Ісаї; святого мученика Христофора;



10 травня — святого апостола Симона Зилота;



11 травня — святих рівноапостольних Кирила і Методія, учителів слов’ян;



12 травня — святих Епіфанія і Германа;



13 травня — святої мучениці Глікерії;



14 травня — святого мученика Ісидора;



15 травня — святого преподобного Пахомія Великого;



16 травня — святого преподобного Теодора Освященного, учня святого Пахомія;



17 травня — святого апостола Андроніка та інших;



18 травня — святих мучеників Теодота, Петра, Діонісія, Андрія та інших;



19 травня — святого священномученика Патрикія, єпископа Пруського;



20 травня — святого мученика Талатея;



21 травня — Вознесіння Господнє; святих рівноапостольних Костянтина і Олени;



22 травня — святого мученика Василіска;



23 травня — святого преподобного ісповідника Михаїла, єпископа; святої преподобної Євфросинії;



24 травня — святого преподобного Симеона Дивногорця; святого преподобного Микити Переяславського;



25 травня — Третє віднайдення голови святого пророка Івана Хрестителя;



26 травня — святого апостола Карпа, одного з 70-ти;



27 травня — святого священномучника Терапонта, єпископа;



28 травня — святого преподобного Микити, єпископа Халкедонського;



29 травня — святої преподобної мучениці Теодосії, діви;



30 травня — святого преподобного Ісаакія Далматського;



31 травня — Пресвятої Трійці (П’ятидесятниця, Зелені свята); святого преподобного Єрмія; святого мученика Єрмея.



Православний календар свят на травень 2026 року виступає для вірян своєрідним духовним дороговказом: він не лише допомагає заздалегідь спланувати участь у богослужіннях, а й відкриває можливість глибше осмислити сутність і значення кожного церковного свята.

Православний календар свят на травень 2026 року виступає для вірян своєрідним духовним дороговказом: він не лише допомагає заздалегідь спланувати участь у богослужіннях, а й відкриває можливість глибше осмислити сутність і значення кожного церковного свята.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію