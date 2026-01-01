Ціни на огірки обвалилися в Україні





Водночас великі тепличні господарства повідомляють про значні залишки продукції на складах, оскільки середній тижневий обсяг вибірок у теплицях продовжує зростати. Щоб уникнути накопичення нереалізованих обсягів овочів, виробники змушені знижувати відпускні ціни.



Наразі тепличні комбінати відвантажують огірки за цінами не вище 90–145 грн/кг ($2,07–3,33/кг), що в середньому на 21% дешевше, ніж тижнем раніше.



Крім того, суттєву конкуренцію вітчизняним огіркам становить імпортна продукція з Польщі. Багато імпортерів на сьогодні мають значні запаси польських огірків, сформовані ще минулого тижня, через що були змушені знизити ціни до 70 грн/кг ($1,61/кг).



Попри стрімке зниження цін, тепличні огірки в Україні наразі реалізуються в середньому на 15% дорожче, ніж у відповідний період минулого року.

Водночас великі тепличні господарства повідомляють про значні залишки продукції на складах, оскільки середній тижневий обсяг вибірок у теплицях продовжує зростати. Щоб уникнути накопичення нереалізованих обсягів овочів, виробники змушені знижувати відпускні ціни.Наразі тепличні комбінати відвантажують огірки за цінами не вище 90–145 грн/кг ($2,07–3,33/кг), що в середньому на 21% дешевше, ніж тижнем раніше.Крім того, суттєву конкуренцію вітчизняним огіркам становить імпортна продукція з Польщі. Багато імпортерів на сьогодні мають значні запаси польських огірків, сформовані ще минулого тижня, через що були змушені знизити ціни до 70 грн/кг ($1,61/кг).Попри стрімке зниження цін, тепличні огірки в Україні наразі реалізуються в середньому на 15% дорожче, ніж у відповідний період минулого року.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію