Лучанку в Рівному оштрафували на понад пів мільйона за порушення митних правил

Рівненський апеляційний суд переглянув постанову суду попередньої інстанції, оскаржену захисником порушниці.Про це повідомляють у пресслужбі суду.Оскарженим рішенням 51-річну лучанку визнано винною у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого ст. 485 Митного кодексу України (дії, спрямовані на неправомірне звільнення від сплати митних платежів чи зменшення їх розміру, а також інші протиправні дії, спрямовані на ухилення від сплати митних платежів).Захисник в апеляційній скарзі заперечував умисел та вину підзахисної, просив оскаржену постанову скасувати, звільнивши директорку ТОВ від адміністративної відповідальності у зв’язку з відсутністю в її діях складу адміністративного правопорушення.Проти задоволення апеляційної скарги захисника заперечив представник митниці, просив залишити оскаржену постанову без змін, а апеляційну скаргу — без задоволення.Апеляційний суд прийшов до висновку про відхилення апеляційної скарги захисника.Із матеріалів справи відомо, що інспектором Рівненської митниці було складено низку протоколів про порушення митних правил, у яких вказано, що впродовж 2021-2022 років на підставі зовнішньоекономічного договору, однією зі сторін у якому була директорка Товариства з обмеженою відповідальністю, вона через уповноважену особу ТОВ та сама особисто, під час митного оформлення товарів «транспортні засоби…» за митними деклараціями вчинила дії, спрямовані на неправомірне зменшення розміру митних платежів на загальну суму 1 064 124 гривень шляхом подання до Рівненської митниці сертифікатів із перевезення товару EUR.1, які містять неправдиві відомості, що стали підставою для неправомірного застосування преференційного режиму, заявленого в митних деклараціях.За результатами проведеної Рівненською митницею перевірки автентичності та правильності сертифікатів із перевезення товару EUR.1 з’ясувалося, що експортерам з Данії нічого не відомо ні про автомобілі, ні про сертифікати EUR.1, ні про те, хто їх видавав. Більше того, у Фредерісії немає відділення, штампи не використовуються, і номер штампу не дійсний.Уповноважений орган Королівства Данія поінформував українських митників, що у ході перевірки сертифікатів всі данські експортери повідомили Митній агенції Данії, що вони не продавали автомобілі, зазначені в сертифікатах EUR.1, і не брали участі у видачі цих сертифікатів.Зважаючи на такі обставини, товари/продукція, на які поширюється дія зазначених вище сертифікатів з перевезення EUR.1, не підпадають під преференційний режим, відповідно до положень (правил) Додатку І «Визначення поняття «походження товарів» та методи адміністративного співробітництва до Регіональної конвенції про пан-євро-середземноморські преференційні правила походження» в Рамках Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, в рамках Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з однієї сторони, та Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони.Таким чином, вина директорки ТОВ у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого ст. 485 МК України, підтверджена дослідженими місцевим судом письмовими доказами у справі, зокрема, протоколами про порушення митних правил, службовими записками управління митних платежів, контролю митної вартості та митно-тарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності, а також іншими матеріалами справи.Апеляційний суд, залишаючи оскаржену постанову Рівненського міського суду без змін, погодився з позицією суду попередньої інстанції, який стягнув із порушниці штраф у розмірі 50 відсотків несплаченої суми митних платежів (532 062 гривні), взявши до уваги той факт, що директорка ТОВ вперше притягується до відповідальності за порушення митних правил, а також відсутність обтяжуючих обставин.