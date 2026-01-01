Стрілець, який захопив заручників у Києві, - уродженець Москви: усі деталі стрілянини





Про це повідомили генеральний прокурор Руслан Кравченко, президент Володимир Зеленський, міський голова Києва Віталій Кличко, а також міністр внутрішніх справ Ігор Клименко в коментарі для журналістів із місця події, передає кореспондентка



Стрілянину в Києві влаштував 58-річний уродженець Москви. За попередніми даними, він ішов вулицею Деміївською, під час чого застрелив чотирьох людей.



Після цього він забарикадувався в приміщенні супермаркету та утримував там заручників — одного з них нападник застрелив. У ході штурму спецпідрозділу КОРД стрільця було ліквідовано.



Попередньо відомо, що він використовував автоматичну зброю. Одночасно, за даними Кравченка, виникла пожежа у квартирі, де був зареєстрований нападник.



Ігор Клименко розповів, що переговори зі стрільцем тривали близько 40 хвилин. Також правоохоронці пропонували нападнику занести турнікети в приміщення, оскільки була інформація про поранену людину. Але чоловік не реагував, тому надійшла команда на його ліквідацію.



Володимир Зеленський повідомив, що внаслідок спецоперації правоохоронців вдалося врятувати чотирьох заручників. Водночас відомо про п’ятьох загиблих.



Тим часом Кличко повідомив про щонайменше 15 постраждалих унаслідок нападу стрільця.



У лікарні померла жінка, яка була однією з 10 шпиталізованих унаслідок стрілянини, повідомив Кличко. Так, кількість загиблих зросла до шести.



Окрім 10 шпиталізованих, медики також надали допомогу на місці шістьом постраждалим. Зокрема, чотиримісячній дитині, яка отруїлася чадним газом у квартирі поруч із тією, яку перед стріляниною підпалив нападник.



Як повідомив генпрокурор Руслан Кравченко, за фактом стрілянини розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 258 Кримінального кодексу України — терористичний акт, що призвів до загибелі людей.



Він підтвердив, що внаслідок нападу загинуло шестеро людей. Серед них — чоловік, який помер на місці події, та жінка, яка від зазнаних поранень померла в лікарні. Також додав, що їхній син 2015 року народження із вогнепальним пораненням перебуває в дитячій лікарні.

Чоловік, який улаштував стрілянину на вулицях Києва, є уродженцем Москви. Унаслідок його дій загинули шестеро людей, а ще щонайменше 15 — постраждали.

