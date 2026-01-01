Росія масовано атакувала Чернігів
Сьогодні, 10:06
Війська рф масовано атакували Чернігів безпілотниками вночі проти 19 квітня.
Про це повідомив начальник Чернігівської МВА Дмитро Брижинський.
Внаслідок нічної атаки на місто пошкоджено 7 приватних будинків (з них 3 знищено вогнем), адміністративну будівлю, заклад освіти та два автомобілі.
Відомо, що загинула одна людина — це 16-річний юнак. Ще чотири людини — три жінки та один чоловік — зазнали поранень.
Протягом лише чотирьох днів — із 13 по 17 квітня — повітряну тривогу тільки в Чернігові й районі оголошували 23 рази.
