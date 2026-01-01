Росія масовано атакувала Чернігів

Росія масовано атакувала Чернігів
Війська рф масовано атакували Чернігів безпілотниками вночі проти 19 квітня.

Про це повідомив начальник Чернігівської МВА Дмитро Брижинський.

Внаслідок нічної атаки на місто пошкоджено 7 приватних будинків (з них 3 знищено вогнем), адміністративну будівлю, заклад освіти та два автомобілі.

Відомо, що загинула одна людина — це 16-річний юнак. Ще чотири людини — три жінки та один чоловік — зазнали поранень.

Протягом лише чотирьох днів — із 13 по 17 квітня — повітряну тривогу тільки в Чернігові й районі оголошували 23 рази.

