19-річний водій збив на смерть велосипедистку: як його покарав суд

На Волині визнали винним 19-річного водія легкового автомобіля Hyundai І30, який торік взимку у темну пору доби району на смерть збив 55-річну велосипедистку. Жінка отримала численні травми і загинула від травматичного шоку на місці ДТП.

Про це сказано у вироку Любешівського районного суду, пише Суспільне.

Аварія сталася 15 грудня 2025 року орієнтовно о 17:05 у селі Седлище Камінь-Каширського району. Водій легковика перевищив допустиму швидкість руху (понад 50 км/год). Він не зреагував на зміну дорожньої обстановки до моменту, поки не побачив велосипедистку, котра їхала біля краю проїзної частини дороги у попутному напрямку.

Волинянин визнав свою вину повністю. Під час судового розгляду просив вибачення і висловлював жаль із приводу вказаних обставин.

Потерпілі на суді зазначили, що водій звернувся до них одразу після ДТП із вибаченнями та готовністю відшкодувати завдану шкоду, тому між ними виникло взаєморозуміння. Також додали, що не мають до обвинуваченого претензій ні матеріального, ні морального характеру.

Суддя звільнив обвинуваченого водія від 5 років за ґратами під 2-річний іспитовий строк. Також волинянину заборонили керувати транспортом на два роки.

Довідково: Сторони можуть оскаржити вирок до Волинського апеляційного суду через Любешівський районний суд шляхом подачі апеляційної скарги впродовж 30 днів із дня його проголошення.

