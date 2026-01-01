Пілоту-винищувачу Вадиму Ворошилову присвоїли звання «Почесний громадянин Луцька»
У Луцьку відзначили українського пілота-винищувача Вадима Ворошилова, відомого за позивним Karaya.

Йому вручили відзнаку «Почесний громадянин міста Луцька», пише misto.media.

Нагороду льотчику передала секретар Луцької міської ради Катерина Шкльода. Вона зазначила, що такі військові формують майбутнє країни та є прикладом відданості і відповідальності.

За її словами, ще до повномасштабного вторгнення вони спілкувалися з Вадимом про авіацію та службу, а вже з перших днів великої війни він без вагань повернувся до виконання бойових завдань.

Довідково:

Вадим Ворошилов — підполковник, пілот-винищувач, Герой України та військовослужбовець Повітряних сил ЗСУ. Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Вадим повернувся на службу.

Спочатку виконував бойові завдання у небі над Житомирською областю, згодом — на ізюмському та східному напрямках, а пізніше над Херсонщиною.

10 жовтня, під час масованого ракетного обстрілу, йому вдалося збити дві крилаті ракети ворога. 12 жовтня він знищив п’ять ворожих дронів, а пошкоджений літак відвів від населеного пункту.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Луцьк, Ворошилов
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 1
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Нічого не маю проти Героя і його подвигів, але яке відношення він має до Луцька? Що він зробив для нашого міста? Цього в статті не розкрито. Виглядає як черговий популізм міської влади
Відповісти
