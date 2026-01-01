Пілоту-винищувачу Вадиму Ворошилову присвоїли звання «Почесний громадянин Луцька»

Вадима Ворошилова, відомого за позивним Karaya.



Йому вручили відзнаку «Почесний громадянин міста Луцька», пише



Нагороду льотчику передала секретар Луцької міської ради Катерина Шкльода. Вона зазначила, що такі військові формують майбутнє країни та є прикладом відданості і відповідальності.



За її словами, ще до повномасштабного вторгнення вони спілкувалися з Вадимом про авіацію та службу, а вже з перших днів великої війни він без вагань повернувся до виконання бойових завдань.



Довідково:



Вадим Ворошилов — підполковник, пілот-винищувач, Герой України та військовослужбовець Повітряних сил ЗСУ. Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Вадим повернувся на службу.



Спочатку виконував бойові завдання у небі над Житомирською областю, згодом — на ізюмському та східному напрямках, а пізніше над Херсонщиною.



10 жовтня, під час масованого ракетного обстрілу, йому вдалося збити дві крилаті ракети ворога. 12 жовтня він знищив п’ять ворожих дронів, а пошкоджений літак відвів від населеного пункту.

