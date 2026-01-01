«Мінус сотні дронів, які руйнують наші міста»: ЗСУ атакувало завод у Таганрозі
Сьогодні, 13:35
Командування Військово-морських сил ЗСУ підтвердило атаку по виробничому корпусу заводу «Атлант Аэро» у російському Таганрозі.
Про це ідеться у повідомленні ВМС ЗСУ, пише Громадське.
«Атлант Аэро» називають важливою частиною російського військово-промислового комплексу, де розробляли та виготовляли безпілотники, зокрема ударно-розвідувальні «Молния», комплектовання для «Орион», а також інші компоненти для БпЛА і космічної техніки.
«Вдала робота наших військових — це мінус виробничі потужності ворога, мінус сотні дронів, які руйнують наші міста і села, вбиваючи цивільних людей», — зазначили у ВМС.
Як повідомляється, ударів завдали українськими береговими протикорабельними крилатими ракетними комплексами «Нептун».
Губернатор Ростовської області Юрій Слюсар заявив, що унаслідок ракетної атаки у Таганрозі пошкоджена комерційна інфраструктура, виникла пожежа на території складських приміщень, постраждали троє людей.
