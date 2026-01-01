На честь воїнів, які загинули в боях за Україну: на Волині висадили «Ліс пам’яті»

Богдана Костючика. Дерева висаджували рідні захисника, лісівники та іноземні партнери.



Понад гектар землі поблизу селища Голоби засаджують дубами, соснами, абрикосами і липами.



Як розповіли Петро та Віталій, їхній брат до повномасштабної війни працював інженером-енергетиком в Ковельському надлісництві. Добровольцем пішов захищати країну, загинув під час бойового завдання у червні 2023 року, зазначив Петро Костючик.



"Я був на позиції в Авдіївці, брат подзвонив і сказав, що не стало. Планували купити мотора до човна, щоб поїхати після перемоги на риболовлю. Не судилося... Це буде пам’ять на довгі роки не тільки про брата, а й всіх захисників", — сказав Віталій Костючик.



Голова громадської організації "Спілка воїнів-лісівників України", ветеран війни Володимир Ковальчук розповів: наразі лінію оборони тримають 2120 працівників лісового господарства, котрі воюють на різних ділянках фронту.



"На жаль, загинуло 195 та безвісти зниклих – 135 людей... Дані акції проводяться в усіх регіонах, на сьогоднішній день є понад 40 локацій створення лісів пам’яті по загиблих воїнах", — сказав ветеран.



Разом з іншими дерева висаджує старша бойова медикиня на псевдо "Семі". Жінка — з Латвії, п’ятий рік рятує життя українських військових на фронті.



"Я з жовтня 2022 року в ЗСУ, відразу на передову, стабілізаційні пункти, евакуації, лікування. Це для мене емоційно важко, бо наші хлопці, побратими загинули в лісах і для мене це символічно, що в ліс приходить життя, не тільки біль. Людям хочеться залишати щось вічне", — додала медикиня.



Ініціативу створення "Лісу пам’яті" підтримали латвійські лісівники та іноземні партнери, які привезли для потреб українських військових сім автобусів, розказує представник автотранспортного підприємства в Ризі Андріс Лубанс.



Каже: допомагають Україні під час війни не вперше. З його слів, за 4 роки з Латвії в Україну привезли як гуманітарну допомогу 38 автобусів.



"Щоб вивезти поранених, для евакуації, тобто всім, чим можемо допомогти, цими автобусами. Будемо раді, якщо вони для цієї мети будуть використані. В нас є конкретні запити і, відповідно, цим запитам автобуси підуть на різні підрозділи армії. Знаємо, що Україна бореться не тільки за себе, а й за інші країни — це наша спільна війна. Чим можемо, тим помагаємо!" — сказав він.



Зі слів речниці Поліської філії держпідприємства "Ліси України" Світлани Думської, створення першого в Європі "Лісу памʼяті" на честь загиблих українських воїнів-лісівників планується у Латвії.



Довідково: "Ліси пам’яті" — це всеукраїнська ініціатива ДП "Ліси України", яка покликана вшанувати полеглих працівників. Понад 190 лісівників, мобілізованих до війська, загинули, захищаючи незалежність України у війні з Росією. 135 працівників зникли безвісті.



