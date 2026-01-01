Ердоган запропонував путіну зустрітися з Зеленським в Туреччині

Реджеп Таїп Ердоган заявив про готовність організувати мирні переговори по Україні, зокрема на рівні президентів.



Про це розповів міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан, повідомляє



За словами Фідана, готовність Туреччини організувати переговори була передана під час контакту Ердогана як з президентом України Володимиром Зеленським, так і з російським диктатором.



"Туреччина готова долучитися до просування мирного процесу в Україні на всіх рівнях - як на технічному, так і на рівні лідерів. Ми готові надати майданчик для переговорів, забезпечити необхідну організаційну підтримку та сприяти створенню умов для конструктивного діалогу між сторонами", - наголосив турецький міністр.



Крім того, Фідан повідомив, що "ситуація залежить не тільки від нашого бажання", а й від "готовності сторін".



Переговори між Україною та РФ



Нагадаємо, 17 квітня глава МЗС Андрій Сибіга заявив, що Зеленський готовий зустрітися з російським диктатором, якщо участь у переговорах також братимуть президенти США та Туреччини.



Зазначимо, на початку квітня Ердоган вже заявляв, що його країна готова прийняти наступний раунд мирних переговорів між Україною, США та Росією.



Нещодавно віцепрезидент США Джей Ді Венс, коментуючи переговорний процес щодо врегулювання війни в Україні, поставив під сумнів доцільність суперечки за "кілька квадратних кілометрів".



Зеленський у відповідь на слова Венса нагадав, що той не бере участі у тристоронніх переговорах. Президент нагадав, що серед цілей країни-агресорки є окупація територій України, і ця ціль "завжди існувала у тому чи іншому вигляді".



РБК-Україна раніше писало, що глава ОП Кирило Буданов заявив, що Україна "почує багато нового" для себе від росіян у наступному раунді переговорів. Він наголосив, що атаки на термінали РФ впливають на переговорний процес.

Президент Туреччинизаявив про готовність організувати мирні переговори по Україні, зокрема на рівні президентів.Про це розповів міністр закордонних справ Туреччини, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Риа Новости".За словами Фідана, готовність Туреччини організувати переговори була передана під час контакту Ердогана як з президентом України Володимиром Зеленським, так і з російським диктатором."Туреччина готова долучитися до просування мирного процесу в Україні на всіх рівнях - як на технічному, так і на рівні лідерів. Ми готові надати майданчик для переговорів, забезпечити необхідну організаційну підтримку та сприяти створенню умов для конструктивного діалогу між сторонами", - наголосив турецький міністр.Крім того, Фідан повідомив, що "ситуація залежить не тільки від нашого бажання", а й від "готовності сторін".Нагадаємо, 17 квітня глава МЗСзаявив, що Зеленський готовий зустрітися з російським диктатором, якщо участь у переговорах також братимуть президенти США та Туреччини.Зазначимо, на початку квітня Ердоган вже заявляв, що його країна готова прийняти наступний раунд мирних переговорів між Україною, США та Росією.Нещодавно віцепрезидент США Джей Ді Венс, коментуючи переговорний процес щодо врегулювання війни в Україні, поставив під сумнів доцільність суперечки за "кілька квадратних кілометрів".Зеленський у відповідь на слова Венса нагадав, що той не бере участі у тристоронніх переговорах. Президент нагадав, що серед цілей країни-агресорки є окупація територій України, і ця ціль "завжди існувала у тому чи іншому вигляді".РБК-Україна раніше писало, що глава ОП Кирило Буданов заявив, що Україна "почує багато нового" для себе від росіян у наступному раунді переговорів. Він наголосив, що атаки на термінали РФ впливають на переговорний процес.

