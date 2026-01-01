Поліцейські втекли під час стрілянини у Києві: Клименко доручив провести розслідування





Про це повідомляє Ігоря Клименка.



На відео, яке опублікували очевидці у мережі, видно, як патрульні тікають, почувши звуки стрілянини.



Окрім того, поліцейські залишили без захисту цивільних громадян, зокрема дитину.



На відео також видно, як терорист вистрілив у чоловіка, а неповнолітній хлопчик намагався втекти.



Клименко вже відреагував на інцидент.



Міністр дав доручення голові Національної поліції України Івану Вигівському провести службове розслідування щодо дій поліцейських під час теракту в Києві та надати всю інформацію у ДБР.



"Служити та захищати" - не просто гасло. Воно має бути підкріплене відповідними професійними діями. Особливо - в критичні моменти, коли від цього залежать життя людей", - наголосив Клименко.



Він зазначив, що результати та рішення службового розслідування у найкоротші терміни будуть оприлюднені Нацполіцією.



Поліцейських відсторонили



"За дорученням Міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка щодо дій патрульних поліцейських на місці стрілянини у Голосіївському районі розпочато службове розслідування", - повідомив Вигівський.



Він зазначив, що співробітників поліції відсторонено від виконання службових обов’язків на період перевірки.



"Маємо встановити всі обставини події без винятків: вивчаються наявні відеоматеріали, зокрема й ті, що поширені в мережі, опитуються свідки", - додав глава Нацполіції.



За його словами, вся зібрана інформація буде передана до ДБР.



"Ми зацікавлені в об’єктивному та неупередженому розслідуванні. Про результати службового розслідування поінформуємо суспільство найближчим часом", - наголосив Вигівський.



Стрілянина у Києві



Нагадаємо, ввечері 18 квітня озброєний чоловік влаштував хаотичну стрілянину по перехожих у Голосіївському районі Києва, а перед цим підпалив власну квартиру.



Після цього він забіг і забарикадувався в супермаркеті "Велмарт", де перебували люди.



Поліція та інші правоохоронні органи оточили територію, після чого перемовники близько 40 хвилин намагалися налагодити контакт із чоловіком.



Після того, як він застрелив одного із заручників, спецпризначенці КОРД провели штурм супермаркету. Стрілець відкрив вогонь по поліцейських і під час затримання був ліквідований.



Правоохоронні органи України кваліфікували дії чоловіка як теракт. Відомо, що в результаті його стрілянини загинули 6 осіб і понад десяток зазнали поранень.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!

