Мати-героїня з Волині сама виховує шістьох дітей після загибелі на війні чоловіка. ВІДЕО

Раїса Мороз сама виховує шістьох дітей після втрати чоловіка-добровольця. Найменший син народився, коли батько був на фронті. На початку квітня 2026 року жінці присвоїли звання "Мати-героїня".



Як розповіла жінка Юрій був добровольцем і служив бойовим медиком у 92-й окремій механізованій бригаді імені Івана Сірка.



"Він міг і не піти, але дуже хотів взяти до рук зброю. Написав заяву і пішов добровільно. В батальйоні служив бойовим медиком. Освіти медичної не мав, але не боявся ні ран, ні крові", — розповідає Раїса Мороз.



За словами жінки, чоловік служив близько пів року, після чого потрапив на Луганщину, де отримав важке поранення.



"Ми пів року намагалися вийти з того всього. Перевезли його до Луцька. До служби він уже був непридатний і звільнився. А вже на мирній території сталася страшна аварія. Він боровся за життя приблизно пів року, але стара бойова рана дала про себе знати — організм не витримав", — каже жінка.



Найменший син у родині народився під час служби батька.



"Коли почалася війна, ми з Юрієм дізналися, що я вагітна. А через кілька днів почалися вибухи. Сашко народився, коли Юрій був на службі", — згадує Раїса.



Зараз жінка виховує трьох синів і трьох доньок. Найстаршому — 18 років, він навчається у коледжі харчових технологій.



Раїса працює вчителькою у Підгайцівському ліцеї — викладає зарубіжну літературу та працює з дітьми з особливими освітніми потребами.



"Я не думала, що буду мамою шести дітей. За кожну дитину боролася — як тільки дізнавалася про вагітність, відразу лікарня і до самого народження. Вагітності були важкі, але зараз маю шістьох прекрасних дітей", — каже вона.



Родина живе у півтораповерховому будинку. Через брак місця кімнати доводиться облаштовувати під потреби господарства.



"В нас зараз такий період: кімнату дівчаток забрали під розсаду. Вільних кімнат немає — всі зайняті. Інколи жартую, що діти всюди. Але це добре", — говорить жінка.



Сім’я веде господарство: вирощують овочі у теплиці та на городі, частину продукції продають на ринку.



"Я дуже люблю землю. Вона для мене знімає стрес. Ми працюємо всі разом, діти допомагають одне одному", — розповідає Раїса.

У теплиці вирощують зелень, овочі — для власних потреб і частково на продаж.



"Ми з чоловіком планували трохи інакше — хотіли повністю займатися овочами. Але зараз самі, тому з дітьми вирощуємо зелень", — каже вона.



Попри труднощі, жінка каже: найбільше сил їй дають діти.



"Я не знаю, скільки випробувань має випасти людині, але мене піднімали діти. Як би не було важко — ти встаєш і йдеш далі заради них", — говорить Раїса Мороз.



Також додає, що звання "Мати-героїня" — це велика відповідальність.



"Це дуже важка праця. Найважче — виховання. Хочеться дати дітям щось добре і правильне", — каже вона.



Щодня в родині починається рано: діти йдуть до школи, мама — на роботу, а ввечері всі збираються разом удома.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Жителька села Струмівка Луцького районусама виховує шістьох дітей після втрати чоловіка-добровольця. Найменший син народився, коли батько був на фронті. На початку квітня 2026 року жінці присвоїли звання "Мати-героїня".Як розповіла жінка Суспільному , її чоловікбув добровольцем і служив бойовим медиком у 92-й окремій механізованій бригаді імені Івана Сірка."Він міг і не піти, але дуже хотів взяти до рук зброю. Написав заяву і пішов добровільно. В батальйоні служив бойовим медиком. Освіти медичної не мав, але не боявся ні ран, ні крові", — розповідає Раїса Мороз.За словами жінки, чоловік служив близько пів року, після чого потрапив на Луганщину, де отримав важке поранення."Ми пів року намагалися вийти з того всього. Перевезли його до Луцька. До служби він уже був непридатний і звільнився. А вже на мирній території сталася страшна аварія. Він боровся за життя приблизно пів року, але стара бойова рана дала про себе знати — організм не витримав", — каже жінка.Найменший син у родині народився під час служби батька."Коли почалася війна, ми з Юрієм дізналися, що я вагітна. А через кілька днів почалися вибухи. Сашко народився, коли Юрій був на службі", — згадує Раїса.Зараз жінка виховує трьох синів і трьох доньок. Найстаршому — 18 років, він навчається у коледжі харчових технологій.Раїса працює вчителькою у Підгайцівському ліцеї — викладає зарубіжну літературу та працює з дітьми з особливими освітніми потребами."Я не думала, що буду мамою шести дітей. За кожну дитину боролася — як тільки дізнавалася про вагітність, відразу лікарня і до самого народження. Вагітності були важкі, але зараз маю шістьох прекрасних дітей", — каже вона.Родина живе у півтораповерховому будинку. Через брак місця кімнати доводиться облаштовувати під потреби господарства."В нас зараз такий період: кімнату дівчаток забрали під розсаду. Вільних кімнат немає — всі зайняті. Інколи жартую, що діти всюди. Але це добре", — говорить жінка.Сім’я веде господарство: вирощують овочі у теплиці та на городі, частину продукції продають на ринку."Я дуже люблю землю. Вона для мене знімає стрес. Ми працюємо всі разом, діти допомагають одне одному", — розповідає Раїса.У теплиці вирощують зелень, овочі — для власних потреб і частково на продаж."Ми з чоловіком планували трохи інакше — хотіли повністю займатися овочами. Але зараз самі, тому з дітьми вирощуємо зелень", — каже вона.Попри труднощі, жінка каже: найбільше сил їй дають діти."Я не знаю, скільки випробувань має випасти людині, але мене піднімали діти. Як би не було важко — ти встаєш і йдеш далі заради них", — говорить Раїса Мороз.Також додає, що звання "Мати-героїня" — це велика відповідальність."Це дуже важка праця. Найважче — виховання. Хочеться дати дітям щось добре і правильне", — каже вона.Щодня в родині починається рано: діти йдуть до школи, мама — на роботу, а ввечері всі збираються разом удома.

