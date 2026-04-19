Клименко про теракт у Києві 18 квітня: люди мають отримати право на збройний самозахист





Про це повідомила пресслужба МВС, пише



"Вчорашня трагедія в Києві справедливо підняла ряд дискусійних питань. Хочу прокоментувати деякі позиції. Дії поліцейського та поліцейської, які прибули на місце теракту. Ганебна, негідна поведінка. Це - сором для всієї системи. Вони відсторонені, триває розслідування щодо цього. Також будуть прийняті додаткові кадрові рішення щодо керівників", - йдеться в повідомленні.



Водночас очільник МВС вважає не зовсім коректним робити узагальнення щодо всієї поліції лише за діями двох працівників. "Окремі ситуації не відображають систему в цілому. Адже навіть у цій же спецоперації професійно та швидко діяв КОРД, кримінальні аналітики та інші залучені сили", - зазначив Клименко.



Клименко також розповів, що психічний стан нападника явно був нестабільний. "Яким чином він отримав необхідні медичні довідки для продовження дозволу на зброю - потрібно неодмінно дослідити. Це буде зроблено в межах розслідування", - вказав він.



Крім того, Клименко пообіцяв, що жодних масових перевірок власників зброї не буде.



Щодо надання права на вогнепальну зброю, включно з короткостволом, цивільним громадянам, очільник МВС сказав таке: "Вважаю, що люди мають отримати право на збройний самозахист. Особливо після досвіду, коли на початку повномасштабного вторгнення цивільні люди отримували зброю для національного спротиву".



Він пообіцяв найближчим часом провести експертні обговорення за участі народних депутатів, громадськості, журналістів, ветеранської спільноти щодо підготовки фінальної версії законопроєкту про цивільну зброю.



"Мої щирі співчуття рідним і близьким загиблих жертв терориста. Наше завдання - зробити висновки і посилити систему там, де це потрібно. Саме над цим зараз і працюємо", - повідомив Клименко.



Слідчі кваліфікували вбивство цивільних у Києві як терористичний акт, що призвів до загибелі людей.



Мер Києва Віталій Кличко повідомляв, що кількість загиблих внаслідок дій терориста в Києві зросла до 6, також госпіталізовано 9 поранених, ще 6 постраждалим надали допомогу на місці, зокрема чотиримісячній дитині.



Голова МВС Ігор Клименко доручив провести службове розслідування дій поліцейських під час теракту у Києві, в результаті якого загинули цивільні люди.



У столичних лікарнях наразі перебуває 8 людей, які були поранені внаслідок стрілянини у Голосіївському районі 18 квітня.



Генеральний прокурор Руслан Кравченко повідомив про відкриття кримінального провадження за фактом неналежного виконання службових обов'язків працівниками поліції під час терористичного акту в Києві 18 квітня 2026 року.



У Голосіївському районі Києва в суботу чоловік відкрив стрілянину по людях, є загиблі та поранені, поліція проводила спецоперацію з затримання злочинця.



Згодом чоловіка, який влаштував смертельну стрілянину в Голосіївському районі Києва, було вбито.



За даними УП, його ім'я – Васильченков Дмитро Васильович, дата народження – 21.04.1968. Чоловік народився в Москві, має громадянство України. Раніше проживав у Бахмуті Донецької області, згодом – у Голосіївському районі Києва.



Генеральний прокурор Руслан Кравченко підтвердив, що стрілянину в Києві вчинив 58-річний уродженець Москви.



Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко повідомив, що терорист, який влаштував стрілянину в Києві, використовував зареєстровану зброю.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко після теракту у Голосіївському районі Києва, у результаті якого загинуло 6 людей, назвав ганебною поведінку поліцейських, які втекли з місця події та заявив, що люди мають отримати право на збройний самозахист.Про це повідомила пресслужба МВС, пише Українська правда "Вчорашня трагедія в Києві справедливо підняла ряд дискусійних питань. Хочу прокоментувати деякі позиції. Дії поліцейського та поліцейської, які прибули на місце теракту. Ганебна, негідна поведінка. Це - сором для всієї системи. Вони відсторонені, триває розслідування щодо цього. Також будуть прийняті додаткові кадрові рішення щодо керівників", - йдеться в повідомленні.Водночас очільник МВС вважає не зовсім коректним робити узагальнення щодо всієї поліції лише за діями двох працівників. "Окремі ситуації не відображають систему в цілому. Адже навіть у цій же спецоперації професійно та швидко діяв КОРД, кримінальні аналітики та інші залучені сили", - зазначив Клименко.Клименко також розповів, що психічний стан нападника явно був нестабільний. "Яким чином він отримав необхідні медичні довідки для продовження дозволу на зброю - потрібно неодмінно дослідити. Це буде зроблено в межах розслідування", - вказав він.Крім того, Клименко пообіцяв, що жодних масових перевірок власників зброї не буде.Щодо надання права на вогнепальну зброю, включно з короткостволом, цивільним громадянам, очільник МВС сказав таке: "Вважаю, що люди мають отримати право на збройний самозахист. Особливо після досвіду, коли на початку повномасштабного вторгнення цивільні люди отримували зброю для національного спротиву".Він пообіцяв найближчим часом провести експертні обговорення за участі народних депутатів, громадськості, журналістів, ветеранської спільноти щодо підготовки фінальної версії законопроєкту про цивільну зброю."Мої щирі співчуття рідним і близьким загиблих жертв терориста. Наше завдання - зробити висновки і посилити систему там, де це потрібно. Саме над цим зараз і працюємо", - повідомив Клименко.Слідчі кваліфікували вбивство цивільних у Києві як терористичний акт, що призвів до загибелі людей.Мер Києва Віталій Кличко повідомляв, що кількість загиблих внаслідок дій терориста в Києві зросла до 6, також госпіталізовано 9 поранених, ще 6 постраждалим надали допомогу на місці, зокрема чотиримісячній дитині.Голова МВС Ігор Клименко доручив провести службове розслідування дій поліцейських під час теракту у Києві, в результаті якого загинули цивільні люди.У столичних лікарнях наразі перебуває 8 людей, які були поранені внаслідок стрілянини у Голосіївському районі 18 квітня.Генеральний прокурор Руслан Кравченко повідомив про відкриття кримінального провадження за фактом неналежного виконання службових обов'язків працівниками поліції під час терористичного акту в Києві 18 квітня 2026 року.У Голосіївському районі Києва в суботу чоловік відкрив стрілянину по людях, є загиблі та поранені, поліція проводила спецоперацію з затримання злочинця.Згодом чоловіка, який влаштував смертельну стрілянину в Голосіївському районі Києва, було вбито.За даними УП, його ім'я – Васильченков Дмитро Васильович, дата народження – 21.04.1968. Чоловік народився в Москві, має громадянство України. Раніше проживав у Бахмуті Донецької області, згодом – у Голосіївському районі Києва.Генеральний прокурор Руслан Кравченко підтвердив, що стрілянину в Києві вчинив 58-річний уродженець Москви.Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко повідомив, що терорист, який влаштував стрілянину в Києві, використовував зареєстровану зброю.

