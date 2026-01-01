Стало відомо, куди планують перенести фотостенд загиблих воїнів з центру Луцька





Про це повідомила секретарка Луцької міської ради, виконувачка обов'язків міського голови Катерина Шкльода, передає



«Плануємо найближчим часом зустріч Ради з родинами загиблих для вирішення питання перенесення фотостенду загиблих Героїв на меморіальний комплекс «Вічна слава», — йдеться у дописі.



Згодом Катерина Шкльода опулікувала допис і наголосила, що під час засідання не порушувалося питання про перенесення стенду до завершення війни.



«Обговорено питання можливого розширення фотостенду найближчим часом, а також необхідність проведення відкритого конкурсу щодо визначення майбутнього місця розташування об’єктів на Меморіалі Слави.



Під час обговорення ветерани окремо наголосили на необхідності проведення зустрічей із родинами загиблих захисників та захисниць України, адже саме їхня думка, бачення та позиція мають стати визначальними у формуванні майбутнього проєкту меморіального простору», - зазначила Катерина Шкльода.



Фотостенд "Герої Небесної Сотні — Загинули за Єдність України" має довжину понад 22 метри і складається з трьох частин: "Небесна сотня", "Загинули за єдність України" та "Герої нескореної України". Наразі він містить понад 560 світлин захисників і цивільних громадян, які віддали своє життя за Україну.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!

