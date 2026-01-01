Місяці невідомості: на війні загинув Герой з Волині Юрій Мухін

Під час виконання військового обов’язку, захищаючи свободу та незалежність України, загинув солдат Мухін Юрій Олександрович.

Про це повідомляє Вишнівська сільська рада.

Життя Юрія обірвалося 31 жовтня 2024 року під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Максимільянівка Покровського району Донецької області внаслідок скиду боєприпасу з ворожого БпЛА. Тривалий час, майже два роки, він вважався зниклим безвісти.

Захисник проходив службу кулеметником 1 механізованого відділення кулеметного взводу 1 механізованого батальйону військової частини А4447. Вірний військовій присязі, він мужньо виконав свій обов’язок перед українським народом.

Висловлюємо співчуття рідним та близьким Героя.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Герої, воїни, смерть, загибель, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
130м² за державний кошт: колишній заступник голови Волинської ОВА став власником квартири у Струмівці
Що задекларувала директорка Шацького нацпарку Христецька, яку вже кілька років судять за незаконне збагачення
Що у декларації Катерини Шкльоди, яка виконуватиме обов'язки Луцького міського голови
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Нові стандарти натурального догляду з Тайською косметикою
Сьогодні, 21:47
Українців залишать без лікарень? Нові правила МОЗ викликали скандал
Сьогодні, 21:42
Місяці невідомості: на війні загинув Герой з Волині Юрій Мухін
Сьогодні, 21:15
Стало відомо, куди планують перенести фотостенд загиблих воїнів з центру Луцька
Сьогодні, 20:38
Якою буде погода у Луцьку та на Волині 20 квітня
Сьогодні, 20:00
Медіа
відео
1/8