Місяці невідомості: на війні загинув Герой з Волині Юрій Мухін

Мухін Юрій Олександрович.



Про це повідомляє Вишнівська сільська рада.



Життя Юрія обірвалося 31 жовтня 2024 року під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Максимільянівка Покровського району Донецької області внаслідок скиду боєприпасу з ворожого БпЛА. Тривалий час, майже два роки, він вважався зниклим безвісти.



Захисник проходив службу кулеметником 1 механізованого відділення кулеметного взводу 1 механізованого батальйону військової частини А4447. Вірний військовій присязі, він мужньо виконав свій обов’язок перед українським народом.



Висловлюємо співчуття рідним та близьким Героя.

