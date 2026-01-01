Голова патрульної поліції подав у відставку після стрілянини в Києві

Євгеній Жуков подав у відставку з посади начальника Департаменту патрульної поліції Національної поліції України.



Про це повідомляє кореспондент



Рішення про відставку було ухвалено після скандалу з патрульними поліцейськими, які вчора прибули на місце стрілянини, але втекли після пострілів.



"Я як бойовий офіцер ухвалив рішення подати рапорт на звільнення з посади, яку я обіймаю. Я думаю, так буде справедливо", - оголосив Жуков під час пресконференції щодо стрілянини.



Жуков також прокоментував дії патрульних під час стрілянини. За його словами, вони вчинили "непрофесійно та недостойно".



"Вони погано зорієнтувалися та залишили у небезпеці поранених цивільних людей. Дуже ганебний випадок. Службове розслідування буде проведено і всі керівники будуть відповідати за ці вчинки. Всі керівники, які є начальниками у цих двох поліцейських", - сказав він.



Водночас голова Нацполіції Іван Вигівський зазначив, що Жукову "знайдуть якусь іншу посаду".



"Можливо, вона буде пов'язана з допомогою саме щодо війни", - уточнив очільник Нацполу.



Нагадаємо, ввечері суботи, 18 квітня, озброєний карабіном чоловік влаштував стрілянину в Голосіївському районі Києва. Він застрелив п'ятьох людей на вулиці, а потім забарикадувався в супермаркеті "Велмарт". Вже у супермаркеті стрілок вбив ще одну людину - одного із заручників.



Стрілка ліквідували спецпризначенці поліції під час штурму. Ним виявився уродженець Москви 58-річний Дмитро Васильченков.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію