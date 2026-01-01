Чи очікувати магнітні бурі 20 квітня: прогноз

У понеділок, 20 квітня, на Землі очікується сонячна активність із К-індексом 3,7 (зелений рівень), що відповідає слабким магнітним бурям.Про це повідомляє meteoagent.За даними Meteoprog, упродовж минулої доби сонячна активність була на низькому рівні. Геомагнітне поле завтра буде від тихого до активного рівня. Магнітних бур на Землі 20 квітня не очікується.“Магнітні бурі можуть негативно впливати на здоров'я людей. Попередження про магнітні бурі допомагають контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів у дні, що передують цим типам сонячних явищ”, – зазначають у повідомленні.