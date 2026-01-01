Чому болить коліно: пояснює ортопед-травматолог Досяк Мирослав Ігорович





У цьому і проблема. Біль у коліні – це не діагноз, а симптом. За ним можуть стояти зовсім різні причини: від перевантаження до пошкодження меніска, зв’язок або змін у самому суглобі. І саме тому я не люблю, коли люди намагаються самі “вгадати”, що з коліном, лише за місцем болю або за статтями з інтернету.



У практиці ортопеда-травматолога коліно — одна з найчастіших зон, де схожі скарги можуть означати дуже різні речі. У когось проблема почалася після травми. У когось – поступово, без одного конкретного моменту. А інколи пацієнт показує на коліно, хоча джерело болю не обмежується ним.



Коли біль у коліні справді заслуговує на увагу

Найочевидніша ситуація – коли коліно почало боліти після падіння, удару, підвертання ноги або різкого руху. Якщо після цього з’явився набряк, стало важко наступати на ногу, коліно наче “не тримає” або не дає нормально рухатися, це не той випадок, який варто просто перечекати.



Але є й інша, не менш типова історія: боліти починає без явної травми. Наприклад, після довгої ходьби, фізичного навантаження, роботи на ногах, тренувань або навіть звичного активного дня. Спочатку це виглядає як дрібниця. Потім симптом повторюється. Потім стає регулярним. І саме в цей момент люди часто вже розуміють, що “саме не пройшло”.



Окремо я б звернув увагу на ситуації, коли разом із болем з’являються набряк, хрускіт, відчуття нестабільності або обмеження руху. Не завжди найнебезпечніша проблема дає найсильніший біль. Іноді помірний, але постійний симптом у поєднанні з такими змінами вже говорить достатньо.



Що найчастіше стоїть за болем у коліні

У частини пацієнтів ідеться про перевантаження. Колінний суглоб щодня витримує велике навантаження, тому тривала ходьба, зайва вага, фізична праця, спорт або різке збільшення активності можуть дати про себе знати навіть без прямої травми.



У іншої частини причиною стають пошкодження внутрішніх структур коліна – меніска, зв’язок, сухожиль або м’яких тканин. Такі речі часто трапляються після невдалого руху, підвертання ноги, падіння або різкого повороту. І тоді, крім болю, людина може відчувати нестабільність, скутість або навіть блокування руху.



Ще одна велика група причин – запальні та дегенеративні зміни. У цих випадках біль нерідко не виникає раптово, а наростає з часом. Саме такі випадки люди запускають найчастіше, бо звикають до дискомфорту і відкладають консультацію.



І важливий момент, який пацієнти не завжди враховують: якщо болить у ділянці коліна, це ще не означає, що вся проблема саме там. Тому самодіагностика тут майже завжди погана ідея.



Які помилки я бачу найчастіше

Найчастіша помилка – чекати. Якщо біль то з’являється, то зникає, людина заспокоює себе тим, що все не так уже й серйозно. Але повторюваний симптом – це вже привід розібратися, а не просто спостерігати місяцями.



Друга помилка – продовжувати навантаження через біль. Досить часто пацієнти буквально намагаються “розходитися”, хоча суглоб уже показує, що з ним не все гаразд.



Третя – обмежитися мазями, компресами або чужими порадами. Це може дати коротке полегшення, але не відповідає на головне питання: чому коліно взагалі болить.



І ще одна типова річ – шукати діагноз по опису в мережі. У реальній ортопедії однакові скарги дуже часто мають різні причини. Саме тому хороший огляд цінніший за десяток форумів.



Як лікар підходить до такої скарги

Коли пацієнт приходить із болем у коліні, важливо не просто почути “де болить”, а зрозуміти всю історію: коли це почалося, після чого, чи була травма, чи є набряк, що посилює симптом, чи не виникає нестабільність, чи немає обмеження руху.



Потім уже має значення огляд, оцінка рухів, клінічні тести і, за потреби, додаткові обстеження. Не всім потрібен однаковий набір діагностики, і нормальний підхід тут завжди індивідуальний.



Для пацієнта це важливо з однієї простої причини: лікують не слово “біль”, а конкретну причину болю.



Чому тут важливо не затягувати

Чим довше людина відкладає консультацію, тим частіше приходить уже не просто з дискомфортом, а з проблемою, яка почала обмежувати щоденне життя. Стає важко нормально рухатися, зменшується активність, з’являється страх наступити на ногу або зробити зайвий рух.



Саме тому я б не радив ні панікувати через будь-який дискомфорт, ні знецінювати його. Якщо біль у коліні повторюється, посилюється, супроводжується набряком, нестабільністю чи обмеженням руху, краще розібратися в причині раніше.



Висновок

Біль у коліні не варто ігнорувати, навіть якщо спочатку він здається терпимим. Якщо симптом повторюється, коліно набрякає, стає нестабільним або починає обмежувати рух, краще не затягувати. У таких випадках важливо не вгадувати причину самостійно, а спокійно розібратися, що саме відбувається з суглобом.



Про автора

Досяк Мирослав Ігорович – ортопед-травматолог зі Львова з величезним досвідом. Працює з травмами, переломами, пошкодженнями суглобів, бойовими травмами, зокрема вогнепальними переломами та мінно-вибуховими пораненнями, а також зі складними ортопедичними випадками й ендопротезуванням великих суглобів. У своїй практиці поєднує хірургічний досвід, уважність до деталей і зрозумілу комунікацію з пацієнтом.





