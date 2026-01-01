У Луцьку за кермом мотоцикла піймали школяра: як його покарав суд





Про це йдеться у постанові суду, передають



Інцидент стався 12 березня. Правоохоронці на проспекті Грушевського зупинили мотоцикл, за кермом якого був учень 10 класу однієї з міських шкіл. Під час перевірки документів встановили, що підліток не має права керування таким транспортним засобом та чинного страхового полісу обов’язкового страхування.



На порушника склали два адмінпотоколи, які скерували до суду.



Суддя врахував, що учень скоїв порушення підвищеної суспільної небезпечності в сфері безпеки дорожнього руху, і повважав за необхідне притягнути його до відповідальності на загальних підставах. Тож підлітку призначили 3400 гривень штрафу та 665 гривень судового збору.

