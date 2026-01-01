В Україні продовжує дорожчати морква





На тлі сформованої ситуації виробники цієї продукції продовжують активно підвищувати відпускні ціни на наявні обсяги. Станом на сьогодні морква реалізується по 7–14 грн/кг ($0,16–0,32/кг), що в середньому на 13% дорожче, ніж наприкінці позаминулого робочого тижня. При цьому придбати великі партії якісних коренеплодів на українському ринку стає дедалі складніше.



Водночас нинішні ціни на моркву в Україні поки що залишаються на 65% нижчими, ніж у відповідний період минулого року. Більшість учасників ринку сходяться на думці, що тенденція до зростання цін у цьому сегменті збережеться й надалі.

Зростання цін на моркву на українському ринку триває вже третій тиждень поспіль. За даними аналітиків проєкту EastFruit , в Україні стрімко скорочується пропозиція коренеплодів середньої та високої якості.

