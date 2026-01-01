В Україні продовжує дорожчати морква

Зростання цін на моркву на українському ринку триває вже третій тиждень поспіль. За даними аналітиків проєкту EastFruit, в Україні стрімко скорочується пропозиція коренеплодів середньої та високої якості.

На тлі сформованої ситуації виробники цієї продукції продовжують активно підвищувати відпускні ціни на наявні обсяги. Станом на сьогодні морква реалізується по 7–14 грн/кг ($0,16–0,32/кг), що в середньому на 13% дорожче, ніж наприкінці позаминулого робочого тижня. При цьому придбати великі партії якісних коренеплодів на українському ринку стає дедалі складніше.

Водночас нинішні ціни на моркву в Україні поки що залишаються на 65% нижчими, ніж у відповідний період минулого року. Більшість учасників ринку сходяться на думці, що тенденція до зростання цін у цьому сегменті збережеться й надалі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: продукти, ринок, ціна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Останні новини
У Луцьку презентують гастрономічний рушник за мотивами «Енеїди»
Сьогодні, 08:20
В Україні продовжує дорожчати морква
Сьогодні, 07:15
У Луцьку за кермом мотоцикла піймали школяра: як його покарав суд
Сьогодні, 05:12
Курс валют на 20 квітня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий
Сьогодні, 03:11
Чи очікувати магнітні бурі 20 квітня: прогноз
Сьогодні, 01:30
Медіа
відео
1/8