У волинської 14-ої бригади - новий командир. ФОТО
Сьогодні, 09:13
Полковник Тарас Максімов повернувся в Князівську бригаду - вже її командиром.
Про це повідомили в 14 ОМБр.
"І це не просто кадрове рішення. Це повернення людини, яка знає бригаду зсередини, розуміє її силу, характер, ціну кожного досягнення і біль кожної втрати", - йдеться в повідомленні.
Приймаючи Бойовий Прапор, полковник Тарас Максімов прийняв не лише символ, а, в першу чергу, відповідальність за кожного воїна, за кожен підрозділ, за наш спільний результат у бою.
"Як командир Князівської бригади, буду робити все, щоб ми стали ще більш міцним, сильним і згуртованим колективом. Впевнений, що разом ми це зможемо зробити!
Адже від нашої єдності, взаєморозуміння, довіри та підтримки один одного залежить не лише ефективність в боротьбі з ворогом, від цього залежить життя і, в певній мірі, доля країни. Працюємо далі", - зазначив Тарас Максімов.
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
РФ обмежує соцмережі, бо хоче оголосити мобілізацію для наступу на Україну або країни Балтії, - Зеленський
Сьогодні, 09:46
У волинської 14-ої бригади - новий командир. ФОТО
Сьогодні, 09:13
У Луцьку презентують гастрономічний рушник за мотивами «Енеїди»
Сьогодні, 08:20
В Україні продовжує дорожчати морква
Сьогодні, 07:15