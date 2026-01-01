У волинської 14-ої бригади - новий командир. ФОТО

Полковникповернувся в Князівську бригаду - вже її командиром.Про це повідомили в 14 ОМБр."І це не просто кадрове рішення. Це повернення людини, яка знає бригаду зсередини, розуміє її силу, характер, ціну кожного досягнення і біль кожної втрати", - йдеться в повідомленні.Приймаючи Бойовий Прапор, полковник Тарас Максімов прийняв не лише символ, а, в першу чергу, відповідальність за кожного воїна, за кожен підрозділ, за наш спільний результат у бою."Як командир Князівської бригади, буду робити все, щоб ми стали ще більш міцним, сильним і згуртованим колективом. Впевнений, що разом ми це зможемо зробити!Адже від нашої єдності, взаєморозуміння, довіри та підтримки один одного залежить не лише ефективність в боротьбі з ворогом, від цього залежить життя і, в певній мірі, доля країни. Працюємо далі", - зазначив Тарас Максімов.