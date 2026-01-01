Воїн з Волині отримав «Золотий хрест» від від Головнокомандувача ЗСУ

Головнокомандувач Збройних Сил Українинагородив молодшого сержантапочесним нагрудним знаком «Золотий Хрест» та медаллю «За військову службу Україні» за ефективне управління підрозділом під час виконання бойових завдань.Про це повідомили у Волинському обласному ТЦК та СП.Олександр Дячук родом із Волині, з міста Володимир.Свій військовий шлях він розпочав у 2016 році у складі Повітряних Сил України. Упродовж служби проходив її в 95-й та 25-й десантно-штурмових бригадах. Із квітня 2024 року продовжує службу в лавах 425 окремого штурмового полку «СКЕЛЯ».Під час бойових дій Олександр Дячук проявив високий рівень організації та управління в бою. Підрозділ, у складі якого він виконує завдання, брав участь у звільненні села Тернове.Олександр Дячук — один із тих українських воїнів, чия рішучість, професіоналізм і відповідальність допомагають досягати результату на полі бою.