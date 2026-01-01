61-річний волинянин пошкодив автівку патрульних

У Любомлі слідчі оголосили підозру чоловіку, який навмисно пошкодив службове авто.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.Подія трапилась 18 квітня, в Шацьку.Тут наряд поліції прибув на виклик, який виявився завідомо неправдивим. На заявника винесли постанову за ст. 183 КУпАП. Очевидно, 61-річному пенсіонеру це до душі не припало, адже він сів за кермо і своєю автівкою навмисно пошкодив службовий транспортний засіб правоохоронців.Поліцейські встановили, що чоловік позбавлений судом права керування за ст. 130 КУпАП. Того дня він знову сів за кермо нетверезим – мав 1, 76 проміле алкоголю, що в понад 8 разів більше допустимої норми.Зухвалого порушника затримали в порядку ст. 208 КПК України. Слідчі вже оголосили йому про підозру за ст. 345 КК України. Сьогодні суд обиратиме фігуранту запобіжний захід.