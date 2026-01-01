61-річний волинянин пошкодив автівку патрульних

61-річний волинянин пошкодив автівку патрульних
У Любомлі слідчі оголосили підозру чоловіку, який навмисно пошкодив службове авто.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

Подія трапилась 18 квітня, в Шацьку.

Тут наряд поліції прибув на виклик, який виявився завідомо неправдивим. На заявника винесли постанову за ст. 183 КУпАП. Очевидно, 61-річному пенсіонеру це до душі не припало, адже він сів за кермо і своєю автівкою навмисно пошкодив службовий транспортний засіб правоохоронців.

Поліцейські встановили, що чоловік позбавлений судом права керування за ст. 130 КУпАП. Того дня він знову сів за кермо нетверезим – мав 1, 76 проміле алкоголю, що в понад 8 разів більше допустимої норми.

Зухвалого порушника затримали в порядку ст. 208 КПК України. Слідчі вже оголосили йому про підозру за ст. 345 КК України. Сьогодні суд обиратиме фігуранту запобіжний захід.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинь, авто, патрульні
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
