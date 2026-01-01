В Одесі в авто знайшли мертвим депутата міськради

Подія сталася сьогодні вранці у Приморському районі.

Про це повідомила поліція Одещини.

Тіло чоловіка було виявлено в автівці на одній із вулиць міста. Попередньо встановлено, що він міг скоїти самогубство із застосуванням вогнепальної зброї.  

На місці працює слідчо-оперативна група поліції. Всі обставини події встановлюються. Вирішується питання щодо правової кваліфікації та внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань. 

Імені депутата правоохоронці офіційно не розголошують. Місцеве видання «Думська» пише, що йдеться про 51-річного Олександра Іваницького.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: депутат, смерть
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Медіа
відео
1/8