В Одесі в авто знайшли мертвим депутата міськради





Про це повідомила поліція Одещини.



Тіло чоловіка було виявлено в автівці на одній із вулиць міста. Попередньо встановлено, що він міг скоїти самогубство із застосуванням вогнепальної зброї.



На місці працює слідчо-оперативна група поліції. Всі обставини події встановлюються. Вирішується питання щодо правової кваліфікації та внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.



Імені депутата правоохоронці офіційно не розголошують. Місцеве видання «Думська» пише, що йдеться про 51-річного Олександра Іваницького.





Подія сталася сьогодні вранці у Приморському районі.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію