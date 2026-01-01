На Волині через уламки скла загорілася суха трава: сфокусували сонячне проміння





Про це повідомили у ДСНС Волині.



Займання сталося учора, 19 квітня, рятувальники ДСНС з селища Маневичі оперативно ліквідували пожежу та не допустили поширення вогню на більшу територію.



Цього ж дня о 20:59 у місті Любомль Ковельського району виникла пожежа господарської споруди.



До гасіння залучалися підрозділи служби 101 з міста та с. Старовойтове.



Ймовірна причина пожежі — коротке замикання електромережі.

Уламки скла сфокусували сонячне проміння та спричинили займання сухої трави в селищі Маневичі Камінь-Каширського району.

