На Волині через уламки скла загорілася суха трава: сфокусували сонячне проміння
Сьогодні, 12:01
Уламки скла сфокусували сонячне проміння та спричинили займання сухої трави в селищі Маневичі Камінь-Каширського району.
Про це повідомили у ДСНС Волині.
Займання сталося учора, 19 квітня, рятувальники ДСНС з селища Маневичі оперативно ліквідували пожежу та не допустили поширення вогню на більшу територію.
Цього ж дня о 20:59 у місті Любомль Ковельського району виникла пожежа господарської споруди.
До гасіння залучалися підрозділи служби 101 з міста та с. Старовойтове.
Ймовірна причина пожежі — коротке замикання електромережі.
