На Волині - знову дві аварії за участю мотоциклістів
Сьогодні, 11:19
На Волині - знову дві ДТП за участю мотоциклістів – поліція встановлює обставини.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Аварії стались в Ковельському та Луцькому районах.
19 квітня, вночі, в Любохинах, водій незареєстрованого мотоцикла, 2006 року народження, не вибрав безпечну швидкість руху, не врахував дорожню обстановку, в результаті чого не справився з керуванням. Внаслідок падіння з двоколісного політравму та інші ушкодження отримала його пасажирка, 2007 року народження. Обоє молодих людей – місцеві мешканці.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Гонки на полі: на Волині підлітки на мотоциклах понівечили три гектари посівів буряків
Також 19 квітня, в Луцькому районі, не впорався з керуванням ще один водій на незареєстрованому мотоциклі. Він - мешканець Ратного, 2002 року народження. Чоловік впав з транспортного засобу й отримав політравму.
За обома фактами слідчі розслідують кримінальні провадження за ст. 286 КК України.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Гонки на полі: на Волині підлітки на мотоциклах понівечили три гектари посівів буряків
Вибір редактора
Останні новини
На Волині - знову дві аварії за участю мотоциклістів
Сьогодні, 11:19
В Одесі в авто знайшли мертвим депутата міськради
Сьогодні, 11:15
У Луцьку фінішував чемпіонат України з кікбоксингу WAKO. ВІДЕО
Сьогодні, 11:01
61-річний волинянин пошкодив автівку патрульних
Сьогодні, 10:35