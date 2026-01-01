На Волині - знову дві аварії за участю мотоциклістів

На Волині - знову дві аварії за участю мотоциклістів
На Волині - знову дві ДТП за участю мотоциклістів – поліція встановлює обставини.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

Аварії стались в Ковельському та Луцькому районах.

19 квітня, вночі, в Любохинах, водій незареєстрованого мотоцикла, 2006 року народження, не вибрав безпечну швидкість руху, не врахував дорожню обстановку, в результаті чого не справився з керуванням. Внаслідок падіння з двоколісного політравму та інші ушкодження отримала його пасажирка, 2007 року народження. Обоє молодих людей – місцеві мешканці.

Також 19 квітня, в Луцькому районі, не впорався з керуванням ще один водій на незареєстрованому мотоциклі. Він - мешканець Ратного, 2002 року народження. Чоловік впав з транспортного засобу й отримав політравму.

За обома фактами слідчі розслідують кримінальні провадження за ст. 286 КК України.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинь, ДТП
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
130м² за державний кошт: колишній заступник голови Волинської ОВА став власником квартири у Струмівці
Що задекларувала директорка Шацького нацпарку Христецька, яку вже кілька років судять за незаконне збагачення
Що у декларації Катерини Шкльоди, яка виконуватиме обов'язки Луцького міського голови
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині - знову дві аварії за участю мотоциклістів
Сьогодні, 11:19
В Одесі в авто знайшли мертвим депутата міськради
Сьогодні, 11:15
У Луцьку фінішував чемпіонат України з кікбоксингу WAKO. ВІДЕО
Сьогодні, 11:01
61-річний волинянин пошкодив автівку патрульних
Сьогодні, 10:35
Воїн з Волині отримав «Золотий хрест» від від Головнокомандувача ЗСУ
Сьогодні, 10:14
Медіа
відео
1/8