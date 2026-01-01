На Волині - знову дві аварії за участю мотоциклістів

На Волині - знову дві ДТП за участю мотоциклістів – поліція встановлює обставини.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.Аварії стались в Ковельському та Луцькому районах.19 квітня, вночі, в Любохинах, водій незареєстрованого мотоцикла, 2006 року народження, не вибрав безпечну швидкість руху, не врахував дорожню обстановку, в результаті чого не справився з керуванням. Внаслідок падіння з двоколісного політравму та інші ушкодження отримала його пасажирка, 2007 року народження. Обоє молодих людей – місцеві мешканці.Також 19 квітня, в Луцькому районі, не впорався з керуванням ще один водій на незареєстрованому мотоциклі. Він - мешканець Ратного, 2002 року народження. Чоловік впав з транспортного засобу й отримав політравму.За обома фактами слідчі розслідують кримінальні провадження за ст. 286 КК України.