Кількість загиблих через теракт у Києві зросла

теракту в Голосіївському районі Києва зросла до семи — у лікарні помер поранений чоловік.



Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко, пише



Як зазначається, постраждалий перебував у вкрай важкому стані. Лікарі боролися за його життя, але врятувати його, на жаль, не вдалося.



Нині в лікарнях столиці залишаються семеро поранених, серед них є одна дитина.



З дорослих четверо постраждалих перебувають в реанімації, двоє — у відділенні політравми.



Загалом унаслідок стрілянини в Голосіївському районі загинуло семеро людей. Серед них — музикант українського гурту «Друге Сонце» Ігор Савченко.



Що відомо про стрілянину?



18 квітня невідомий відкрив стрілянину в Голосіївському районі Києва, після чого разом із заручниками зачинився в приміщенні супермаркету. Після 40 хвилин переговорів спецпризначенці провели штурм магазину та ліквідували стрільця.



З’ясувалося, що нападником був 58-річний уродженець Москви. З 1992 року він служив у ЗСУ, у 2005-му пішов на пенсію, після чого відвідував росію. У 2017 році він повернувся до України й проживав у Бахмуті.



Сусіди характеризували стрільця як «скритну» людину, родичів, дружини чи дітей у чоловіка немає. Через побутові конфлікти його притягували до відповідальності за спричинення легких тілесних ушкоджень.



Очільник Нацполіції України Іван Вигівський розповів, що чоловік спочатку вистрілив у бік свого сусіда з квартири знизу з травматичного пістолета, після чого забіг до власної квартиру, узяв іншу зброю, з якої потім стріляв по цивільних, облив горючою рідиною та підпалив власне помешкання.



За даними слідства, стрілець мав зареєстровану зброю й у грудні 2025 року просив про продовження користування нею через закінчення терміну. Для цього приніс медичну довідку, тепер слідство перевірить медзаклад, який її видав.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!

