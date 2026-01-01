На Львівщині підприємець 23 роки тримав однокласника у «трудовому рабстві»

У місті Городок правоохоронці викрили випадок тривалої трудової експлуатації однокласника - чоловік понад 20 років працював без оплати, документів і реальної можливості залишити місце роботи.Про це повідомив Офіс генерального прокурора.За даними слідства, у 2002 році до підприємця звернулася жінка, яка попросила знайти для свого 47-річного брата, у якого були проблеми з алкоголем, роботу й житло. Чоловік запропонував знайомому працю по господарству, за яку йому будуть платити та забезпечувати проживання.Спочатку потерпілий міг вільно пересуватися та відвідувати родичів, проте згодом його позбавили такої можливості, а за виконану роботу платили лише їжею (іноді готовими стравами), цигарками та місцем для проживання.В обов’язки чоловіка входила робота по господарству, де він допомагав у будівництві, рубав дрова, косив траву, обробляв город. З березня по жовтень його відвозили на іншу ділянку підприємця, де він охороняв територію та доглядав тварин.У Городку чоловік жив у кімнаті господарської будівлі з бетонною підлогою, без води та місця для приготування їжі. Приміщення опалювала «буржуйка», проте через нещільні двері тепло не трималось. На іншому підприємстві потерпілий жив у металевому контейнері без вікон, електрики, води та опалення. Воду можна було брати лише з джерела, а митися — в озері.Документів у нього не було — їх забрав підприємець. Фігурант ігнорував скарги на здоров’я «працевлаштованого» знайомого, а коли був невдоволений його роботою, то бив палицею, кричав та принижував.Нині потерпілому чоловікові 71 рік — у неволі він перебував близько 23 років, а звільнили його у вересні 2025 року. Медики зафіксували в нього хронічні захворювання, травми рук і повну відсутність зубів, а судово-психіатрична експертиза — погіршення психоемоційного стану та соціальної адаптації. Зараз він перебуває в геріатричному пансіонаті.Самому підприємцю правоохоронці повідомили про підозру в торгівлі людьми за ч. 2 ст. 149 Кримінального кодексу України. Йому загрожує ув’язнення від 5 до 12 років.