Вимагав гроші від підприємців: посадовця Держпродспоживслужби Волині підозрюють у хабарництві

100 тисяч за «позитивну перевірку» — на Волині викрили посадовців Держпродспоживслужби.

Про це 20 квітня повідомили в Територіальному управлінні Державного бюро розслідувань.

Працівники ДБР повідомили про підозру у хабарництві начальнику одного з відділів Головного управління Держпродспоживслужби у Волинській області. Також перевіряється причетність до оборудки керівництва відомства.

Посадовець вимагав гроші від підприємців за «позитивні результати перевірок» у сфері метрологічного та ринкового нагляду.

Йдеться про контроль за цінами, перевірки товарів на відповідність вимогам, правильність маркування, наявність сертифікатів, а також точність ваги й об’єму.

Слідчі встановили, що один із фігурантів повідомив підприємцю про «успішну перевірку» і натякнув, що результат варто «закріпити». Щоб не отримувати гроші особисто, їх запропонували передати через посередника на автозаправці.

Сума становила 100 тисяч гривень за одну довідку.

Одразу після передачі частини грошей посередника затримали.

Керівнику відділу повідомили про підозру в одержанні неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України).

Суд обрав йому запобіжний захід — тримання під вартою з альтернативою застави понад 120 тисяч гривень.

Також накладено арешт на майно вартістю понад 5 млн грн, зокрема на 13 земельних ділянок у Волинській області та автомобіль Volkswagen.
Наразі завершуються процесуальні дії щодо іншого фігуранта з числа керівництва.
Досудове розслідування триває. Слідчі встановлюють усі епізоди та інших причетних.

