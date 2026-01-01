На Запоріжжі загинув воїн з Луцька Олександр Коханюк
Сьогодні, 14:27
Додому «На щиті» повернеться лучанин Коханюк Олександр Петрович (14.09.1976 р.н.), який загинув 17 квітня 2026 року в районі населеного пункту Веселе Запорізької області.
Про це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.
"Щиро співчуваємо родині військовослужбовця. Розділяємо біль втрати, схиляємо голови у глибокій скорботі. Вічна і світла пам'ять полеглому Герою!" - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що про місце, дату та час поховання захисника повідомлять згодом.
Колектив інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого воїна.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.
"Щиро співчуваємо родині військовослужбовця. Розділяємо біль втрати, схиляємо голови у глибокій скорботі. Вічна і світла пам'ять полеглому Герою!" - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що про місце, дату та час поховання захисника повідомлять згодом.
Колектив інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого воїна.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
