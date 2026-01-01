На Запоріжжі загинув воїн з Луцька Олександр Коханюк

Додому «На щиті» повернеться лучанин Коханюк Олександр Петрович (14.09.1976 р.н.), який загинув 17 квітня 2026 року в районі населеного пункту Веселе Запорізької області.

Про це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.

"Щиро співчуваємо родині військовослужбовця. Розділяємо біль втрати, схиляємо голови у глибокій скорботі. Вічна і світла пам'ять полеглому Герою!" - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що про місце, дату та час поховання захисника повідомлять згодом.

Колектив інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого воїна.

Вибір редактора
130м² за державний кошт: колишній заступник голови Волинської ОВА став власником квартири у Струмівці
Що задекларувала директорка Шацького нацпарку Христецька, яку вже кілька років судять за незаконне збагачення
Що у декларації Катерини Шкльоди, яка виконуватиме обов'язки Луцького міського голови
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Запоріжжі загинув воїн з Луцька Олександр Коханюк
Сьогодні, 14:27
Лукашенко зібрався «захищатися» та пригрозив «всіма видами зброї» Україні та НАТО
Сьогодні, 14:08
Вимагав гроші від підприємців: посадовця Держпродспоживслужби Волині підозрюють у хабарництві
Сьогодні, 13:42
На Львівщині підприємець 23 роки тримав однокласника у «трудовому рабстві»
Сьогодні, 13:11
Кількість загиблих через теракт у Києві зросла
Сьогодні, 12:24
