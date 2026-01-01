Підприємство втратило весь склад: у Луцьку компанія відновлює роботу після російського обстрілу
Сьогодні, 15:08
У Луцьку компанія «Стохід-Волинь», яка займається продажами товарів повсякденного вжитку, відновлюється після російської атаки, унаслідок якої підприємство втратило весь склад.
Нагадаємо, вранці 1 квітня російські «шахеди» атакували місто.
Пожежа знищила близько 1500 м² приміщення. Після влучання вигоріло все, зокрема техніка, обладнання та товар, розповів misto.media співзасновник бізнесу Олександр Дацюк.
«Ми опинилися „в точці нуль“, однак ухвалили рішення не зупиняти бізнес», — згадує він.
Наступного дня після удару, 2 квітня, підприємство почало процес відновлення.
Як працює компанія
Наразі діяльність «Стохід-Волинь» тимчасово призупинена.
Відвантаження та продажі не здійснюються.
Щодня команда продовжує працювати над відновленням, зокрема:
переглядає асортимент;
оптимізує процеси;
підтримує зв’язок із клієнтами.
У компанії сподіваються повернутися до перших відвантажень найближчим часом. Головний виклик для власників — не відновлення приміщення, а наповнення складу товаром.
Для цього підприємство веде перемовини з постачальниками щодо пільгових умов і шукає фінансові ресурси для швидкого перезапуску.
Нагадаємо, після атаки 1 квітня було зруйновано термінал «Нової пошти». Уламок збитого безпілотника влучив у житловий будинок — ушкоджені дві квартири.
Постраждали склади місцевої мережі закладів харчування Basilic Group. Також вдруге зазнали пошкоджень склади мережі «Сім23» та «Сімі».
Довідка:
«Стохід-Волинь» — торгова компанія, що вже понад 15 років веде активну торгову діяльність на території Волинської області та України. В асортименті є побутова хімія, засоби особистої гігієни, товари для дому та кухні, засоби для прибирання, вироби з пластмаси тощо.
За два дні команда знайшла нову локацію. Це підвальне приміщення площею близько 1000 м², яке обрали з міркувань безпеки.
До облаштування простору долучився весь колектив. Працівники самостійно прибирали та ремонтували склад, щоб якнайшвидше відновити роботу.
Станом на зараз приміщення підготували до фарбування. Наступні етапи — закупівля стелажів, обладнання та налагодження логістики.
