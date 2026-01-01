Заморозки на Волині: синоптики попереджають про різке похолодання до -5°

У Волинській області найближчими днями прогнозують суттєве зниження температури та нічні заморозки.

Про це повідомили у Волинському обласному центрі з гідрометеорології, пише ВолиньPost.

Зокрема, 21 квітня у Луцьку та по області очікується мінлива хмарність без опадів. Вітер буде північного напрямку зі швидкістю 7–12 м/с. У нічні та ранкові години можливі заморозки в повітрі: у Луцьку температура опуститься до 0–2° морозу, а по області — до 0–5° морозу. Вдень повітря прогріється до 8–10° тепла у місті та 7–12° тепла в області.

Синоптики також попереджають, що 21–22 квітня вночі та вранці заморозки посиляться: у Луцьку очікується 2–4° морозу, по області — 0–5° морозу. За попередніми прогнозами, протягом тижня на Волині переважатиме суха погода без істотних опадів.

Водночас 23 квітня очікується вітряна погода, а нічні заморозки збережуться в межах 0–5° морозу. Денна температура коливатиметься в межах 7–12° тепла.

Метеорологи закликають мешканців області бути обережними, особливо в нічний та ранковий час, а також враховувати погодні умови при плануванні сільськогосподарських робіт.

