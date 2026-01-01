Біля Рівного стався вибух: вісім постраждалих

Поблизу Рівного стався вибух: є постраждалі.

Про це повідомила поліція Рівненщини.

Наразі відомо про вісьмох постраждалих, один із них — у тяжкому стані. Вирішується питання правової кваліфікації події.

20 квітня, близько 13-ї на території підприємства, діяльність якого не пов’язана з хімічним виробництвом, стався вибух без подальшого займання.

На місці події працюють екстрені служби та керівництво силових відомств. Обставини встановлюються.

