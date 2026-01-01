Біля Рівного стався вибух: вісім постраждалих





Про це повідомила поліція Рівненщини.



Наразі відомо про вісьмох постраждалих, один із них — у тяжкому стані. Вирішується питання правової кваліфікації події.



20 квітня, близько 13-ї на території підприємства, діяльність якого не пов’язана з хімічним виробництвом, стався вибух без подальшого займання.



На місці події працюють екстрені служби та керівництво силових відомств. Обставини встановлюються.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Поблизу Рівного стався вибух: є постраждалі.Про це повідомила поліція Рівненщини.Наразі відомо про вісьмох постраждалих, один із них — у тяжкому стані. Вирішується питання правової кваліфікації події.20 квітня, близько 13-ї на території підприємства, діяльність якого не пов’язана з хімічним виробництвом, стався вибух без подальшого займання.На місці події працюють екстрені служби та керівництво силових відомств. Обставини встановлюються.

