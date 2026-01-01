У Білорусі не фіксують стягування військ до кордону, - ДПСУ
У Держприкордонслужбі наразі не спостерігають переміщення військової техніки чи нарощування сил з боку Білорусі поблизу державного кордону.

Про це заявив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко в ефірі телемарафону, пише "Укрінформ".

"Підтягування військ немає. Ще з 2022 року Білорусь тримає на окремих напрямках свої підрозділи, тоді вони заявили, що це з метою посилення своєї безпеки, бо очікують якихось дій з боку України, хоча Україна ніколи не загрожувала Білорусі і не планує здійснювати такі дії. Тому є ті підрозділи, які Білорусь і до цього тримала по напрямку нашого кордону. Вони ротуються, міняються, здійснюються їхні переміщення, але нарощування навіть цих підрозділів не відбувається", – каже Демченко.

Також, за його словами, не зафіксовано переміщення військової техніки безпосередньо біля кордону.

Водночас Білорусь продовжує розвивати інфраструктуру в межах створеного раніше Південного оперативного командування — облаштовуються позиції, полігони та під’їзні шляхи.

У ДПСУ підкреслюють, що ситуацію постійно контролюють підрозділи розвідки, Міністерства оборони та прикордонної служби, щоб оперативно реагувати на будь-які потенційні загрози.

За словами Демченка, Росія не утримує на території Білорусі значних військових сил, які могли б бути використані для повторного вторгнення в Україну з півночі.

Втім, українська сторона не виключає можливих провокацій з боку противника, метою яких може бути відволікання українських сил з ключових напрямків фронту.

У зв’язку з цим Україна продовжує активно укріплювати північний кордон. Зокрема, триває будівництво та посилення інженерних і фортифікаційних споруд у всіх прикордонних областях — Волинській, Рівненській, Житомирській, Київській та Чернігівській.

