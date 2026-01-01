Лукашенко зібрався «захищатися» та пригрозив «всіма видами зброї» Україні та НАТО

Олександр Лукашенко погрожує застосувати весь арсенал оборони, зокрема ядерну зброю, якщо сусідні держави "нападуть" на його країну.



Про це білоруський диктатор заявив в інтерв’ю пропагандистському телеканалу RT, повідомляє



Лукашенко звернувся до сусідніх держав із попередженням про можливі наслідки, якщо вони, на його думку, вдадуться до "агресивних дій" проти Білорусі.



"Моє завдання попередити своїх сусідів: Естонію, Латвію, Литву, Польщу, можливо, якоюсь мірою Україну. Упаси їх Господь здійснити агресію проти Білорусі", - сказав він.



Диктатор стверджує, що Білорусь нібито не хоче війни, але готова "захищатися всіма доступними засобами" у разі нападу.



"Це не означає, що ми завтра ж, якщо почнеться там якесь протистояння, вдаримо ядерною зброєю по тих країнах, через які або з території яких буде скоєна на нас агресія. У нас достатньо іншої зброї, щоб протистояти цьому", - заявив він.



Також Лукашенко погрожує залученням Росії у війну.



"Якщо ми побачимо, що це загрожуватиме існуванню Білорусі, то не тільки ми, а й згідно з нашим договором з Російською Федерацією... Мало не здасться. І ми застосуємо все, що у нас є", - сказав він.



РФ хоче втягнути Білорусь у війну



Нагадаємо, нещодавно Лукашенко під час наради сказав, що країна повинна бути готовою до повноцінних бойових дій. Також він підписав указ про призов офіцерів запасу до білоруської армії та прикордонної служби.



На цьому тлі Росія продовжує нарощувати використання ударних безпілотників у війні проти України. Для цього на території Білорусі, за наявною інформацією, розпочалося будівництво пунктів наземного управління для дронів великої дальності.



Президент України Володимир Зеленський повідомляв про зростання військової активності на білоруській території та нові спроби Росії втягнути Білорусь у війну проти України.



Варто здодати, що на початку повномасштабного вторгнення в Україну росіяни використовували білоруську територію для нанесення ударів по мирних українських містах.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію